Bursa’da 2. Sokak Sanatçıları Festivali başlıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bu sene ikincisi düzenlenen ‘Sokak Sanatçıları Festivali, 3 Haziran Cuma Günü Saat 17.30’da Cumhuriyet Caddesi’nden başlayıp 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda son bulacak olan kortej yürüyüşle start alıyor. 3-5 Haziran 2022 tarihlerinde yapılacak olan festival programı şu şekilde:

03 Haziran Cuma günü 17.30 - Festival Açılış korteji (Cumhuriyet Caddesi’nden başlayacak, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda son bulacak), 14.00-22.30 - Cumhuriyet Caddesi’nde 6 farklı noktada sokak sanatçıları icraları, 18.30 - Açılış konuşmaları, 19.00 - Sokak Sanatçıları Kent Orkestrası Konseri, 19.45 - Mini Bursa Bando Konseri (Enbiya Kahraman), 20.45 - One Man Band Konseri (Metin Önderoğlu), 22.00 - DJ Bahadır Gümüşsu, 14.00-22.30 - 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda 4 noktada müzik, ressam, karikatürist, grafiti, canlı heykel, dans gösterileri ve benzeri etkinlikler yapılacak.

04 Haziran Cumartesi günü 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda ise 14.00 - 17.00 saatleri arası Sokak sanatçıları sahne performansları, 17.30 - Bursa Büyükşehir Belediye Bandosu Konseri, 18.15 - VIA Dans Grubu Sokak Dansçıları Performansı, 19.00 - Sokak Sanatçıları Kent Orkestrası Konseri, 19.30 - Kuklamanya (Çiğdem Çelebi), 20.45 - Ateş Gösterisi, 21.30 - DJ Bahadır Gümüşsu, 14.00-22.30 - 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda 4 noktada müzik, ressam, karikatürist, grafiti, canlı heykel, dans gösterileri ve benzeri etkinlikler, 14.00-22.30 - Cumhuriyet Caddesi’nde 6 noktada sokak sanatçıları icraları olacak.

05 Haziran Pazar günü ise, 14.00- 18.00 - Sokak sanatçıları sahne performansları, 18.30 - Grup Hazar Konseri, 19.30 - Sokak Sanatçıları Kent Orkestrası Konseri, 20.45 - Light In Babylon final konseri, 14.00-22.30 - 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda 4 noktada müzik, ressam, karikatürist, grafiti, canlı heykel, dans gösterileri ve benzeri etkinlikler, 14.00-22.30 - Cumhuriyet Caddesi’nde 6 noktada sokak sanatçıları icraları.