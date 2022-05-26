banner528

banner550

banner549

banner547

banner420

Son Dakika
Hurdacılara
Hurdacılara "çekçek" operasyonu
Zeki Triko icradan satıldı!
Zeki Triko icradan satıldı!
Asgari ücrete büyük zam
Asgari ücrete büyük zam
Yurt genelinde hava durumu
Yurt genelinde hava durumu

Bursa’da 18 bin kişiye palyatif bakım hizmeti

Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, terminal dönem kanser, ileri evre KOAH, kalp yetmezliği, organ yetmezliği bulunan hastaların yatırıldığı palyatif bakım ünitelerinden bugüne kadar 18 bin 201 hastanın hizmet aldığını söyledi.

BURSA 26.05.2022, 11:18
Bursa’da 18 bin kişiye palyatif bakım hizmeti

Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, terminal dönem kanser, ileri evre KOAH, kalp yetmezliği, organ yetmezliği bulunan hastaların yatırıldığı palyatif bakım ünitelerinden bugüne kadar 18 bin 201 hastanın hizmet aldığını söyledi.

Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, kentte verilen palyatif bakım hizmetleri konusunda açıklamalarda bulundu. Palyatif bakımın, multidisipliner bir yaklaşım olduğunu dile getiren Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, “Palyatif bakımda; doktor, hemşire, psikolog, sosyal hizmet uzmanı, fizyoterapist, diyetisyen ve diğer meslek gruplarının işbirliğine dayanması önemlidir. Palyatif bakım hizmetleri, hasta ve ailesinin kabullenme, bilgilendirilme, yas ile mücadele etmelerinin desteklenmesinin yanı sıra yaşadıkları semptomların erken tanımlanması, kontrol altına alınması ve etkili bir şekilde yönetilmesini kapsar” şeklinde konuştu.

Kronik hastalıkların artması ve nüfusun da yaşlanmaya başlaması sebebiyle palyatif bakımın son 20 yılda oldukça önemli hale geldiğini dile getiren Dr. Yavuzyılmaz, “Palyatif bakım merkezlerinde özellikle yoğun bakımda tedavisi tamamlanmış hastalar, yakınları ile birlikte tedavilerini daha konforlu bir ortamda sürdürebilmektedirler” ifadelerini kullandı.

Mudanya’da Palyatif Hizmet Devrede

Son olarak Mudanya Devlet Hastanesi’nde 12 yataklı Palyatif Bakım Ünitesi’nin hizmete girdiği bilgisini veren Dr. Yavuzyılmaz, “İlimizde yer alan 11 ilçe devlet hastanemiz ve bunların dışında merkezde yer alan 5 kamu hastanemizde; 16 hekim ve 110 yardımcı sağlık personeli olmak üzere toplamda 202 personel ile palyatif bakım hizmetlerini yürütmekteyiz. Geçtiğimiz hafta Mudanya Devlet Hastanesi’nde palyatif bakım ünitemizin de hizmete girmesiyle ilimizdeki palyatif bakım tescilli yatak sayısı 295’e yükselirken bu alanda bugüne kadar 18 bin 201 hastaya da hizmet verildi” diye konuştu.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31
23°
açık