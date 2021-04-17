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Bursa’da 15 yaşındaki genç kazada yaşamını yitirdi

Bursa’da elektrikli motosiklet ile aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 15 yaşındaki genç yaşamını yitirdi.

BURSA 17.04.2021, 21:13
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Bursa’da 15 yaşındaki genç kazada yaşamını yitirdi

Bursa’da elektrikli motosiklet ile aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 15 yaşındaki genç yaşamını yitirdi.

Kaza, bugün saat 16.00 Mustafakemalpaşa ilçesi Demireli Mahallesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 UVY 59 Toyota Navara marka araç ile 2 kişinin yolculuk yaptığı elektrikli motosiklet mahalle girişindeki yolda çarpıştı. Kaza sonrasında motosiklette yolculuk yapan Eren Beygircioğlu (15) ağır yaralanırken sürücü Görkem K. (20) kolundan yaralandı. Çevredeki vatandaşların müdahalesi ile ilk yardımın yapıldığı 2 genç, Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Eren Beygircioğlu hastanede tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Kaza sonrasında yol kenarındaki elektrik direğine çarparak durabilen pikap araçtaki sürücü ise elektrik nedeniyle büyük bir tehlike atlattı. Kaza sonrasında olay yerine UEDAŞ ekipleri de yönlendirilerek önlem almaları sağlandı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
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