Bursa’da 124 saatlik dünya rekoru

Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa’da, Guinness Rekorlar Kitabı için en uzun Manas Destanı Okuması denemesi başarıyla sonuçlandı. Kırgız Manasçı Rısbai İsakov, altı gün boyunca ezbere 124 saatlik Manas okuması ile Guinness’e girdi.

Büyükşehir Belediyesi, 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa unvanına yakışır bir etkinliği daha başarıyla tamamladı. ‘Bursa’nın İznik ilçesinde gerçekleştirilecek 4. Dünya Göçebe Oyunları çerçevesinde ’ Kırgızistan Cumhuriyeti’nin desteğiyle düzenlenen Manas Haftası etkinlikleri çerçevesinde Guinness Rekorlar Kitabı için en uzun Manas okuması denemesi yapıldı. Kent merkezindeki Merinos Park’ta kurulan Kırgız otağındaki denemede; altı gün boyunca ezberden 124 saat boyunca Manas Destanı’nı okuyan Kırgız Manasçı Rısbai İsakov Guinness Rekorlar Kitabı’na girmeyi başardı.

Tayyare Kültür Merkezi’nde düzenlenen Manas Haftası etkinliklerinin kapanış töreninde Kırgız Manasçı Rısbai İsakov, rekor sertifikasını Guinness Dünya Rekorları Türkiye Temsilcisi Şeyda Subaşı Gemici’nin elinden aldı. Törene Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı Genel Sekreteri Sultan Raev, Kırgız Cumhuriyeti Devlet Sekreteri Süyünbek Kasmambetovun, Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürü Kamil Özer, Kırgız ve Türk davetiler katıldı.

Bursa’ya yakıştı

Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa unvanına yakışır bir etkinliği daha gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Dünyanın en büyük destanlarından biri olan Manas’ın sadece Kırgızların değil tüm Türk dünyasının kültürel mirası olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, “Etkinlik vesilesiyle; medeniyetlerin beşiği, tarihî ipek ve baharat yollarının kesişme noktası, Selçuklu ve Osmanlı başkenti Bursa’mızda, gönül coğrafyamızdan gelen misafirlerimizi ağırladık. Tarihin eski devirlerinde teşekkül etmiş kahramanlık anlatıları ‘sözlü gelenek içerisinde’ destanlar yoluyla nasıl günümüze kadar ulaştıysa, yaşatıldıkça gelecek kuşaklara aktarılmaya devam edecektir. Tabii diğer bir güzellik de Guinness Rekorlar Kitabına girecek bir performansın bu vesileyle şehrimizde icra edilmiş olmasıydı. Bu vesileyle, Manas geleneğini yaşatan, canlı tutan ve bizlere ulaştıranlara, kadim Türk kültürüne katkıları nedeniyle bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı Genel Sekreteri Sultan Raev de dünyanın en uzun destanlarından biri olan Manas’ın ‘yüzyıllar boyunca eklemeler yapılarak’ günümüze kadar ulaştığını belirterek, “Ne mutlu ki Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa’da bir haftadır Manas Destanı yankılandı” diye konuştu.

Konuşmaların ardından sonucu açıklayan Guinness Dünya Rekorları Türkiye Temsilcisi Şeyda Subaşı Gemici, rekorun gerçekleşmesi için uluslararası kuralların yerine getirilmesi gerektiğini, Kırgız Manasçı Rısbai İsakov’un ‘toplam 124 saat Manas destanı okuyarak’ rekoru kırdığını söyledi.

Resmi olarak adını Guinnes Rekorlar Kitabı’na yazdıran İsakov, rekor sertifikasını Gemici’nin elinden aldı.