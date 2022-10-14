Bursa’da 1. Ulusal Tekstil Makinaları ve Sistemleri Sempozyumu düzenlenecek

Türk tekstilinin makine ve sistemlerinde dışa bağımlılığını azaltmak için Bursa’da‘Tekstile Kendi Teknolojinle Yön Ver’ temasıyla 1. Ulusal Tekstil Makinaları ve Sistemleri Sempozyumu düzenlenecek.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Tekstil Mühendisleri Odası (TMO) Bursa Şubesi, Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tekstil Mühendisliği Bölümü ve Tekstil Makine ve Aksesuar Sanayicileri Derneği (TEMSAD) ile 20-21 Ekim tarihlerinde Bursa Akademik Odalar Birliği (BAOB) Yerleşkesi’nde 1. Ulusal Tekstil Makinaları ve Sistemleri Sempozyumu’nu gerçekleştirecek.

Türkiye’de tekstil ve hazır giyim ile teknik tekstiller sektörününönemli gelişmeler kaydederken makine, yazılım, yardımcı ekipman ve sistemleri ağırlıklı olarak yurtdışından ithal etmeye devam ettiğini kaydeden TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Yönetim Kurulu BaşkanıHale Gürler “Türk tekstil makineleri imalat sanayinde en büyük gelişmeyi boya ve terbiye makineleri sektörü göstermiş olup 1 milyar dolara ulaşan ihracatın yüzde 75-80’ini tek başına gerçekleştiriyor. Ancak diğer alanlarda tekstil makineleri, ağırlıklı olarak yurtdışından ithal ediliyor. Bu gerçeklerden hareketle ülkemiz tekstil makineleri ve sistemleri imalat sanayinin gelişmesine katkıda bulunacak bir platform oluşturmak amacıyla 2 yılda bir düzenlemeyi planladığımız Ulusal Tekstil Makineleri ve Sistemleri Sempozyumunun ilkini gerçekleştireceğiz. ‘Tekstile Kendi Teknolojinle Yön Ver’ temasıyla yapacağımız sempozyum hem dışa bağımlılığı azaltma vetekstil ihracat ithalat dengesini sağlamaçalışmalarını destekleyecek, hem de sektörün gelişimine katkıda bulunacak” diye konuştu.

Pazar fırsatına odaklanılacak

Sempozyumun ‘Tekstile Kendi Teknolojinle Yön Ver’ temasıyla TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası, BUÜ Tekstil Mühendisliği Bölümü ve TEMSAD işbirliğinde düzenleneceğini kaydeden Bursa Uludağ Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Recep Eren de“Ulusal nitelikteki sempozyumda tekstil makineleri üreticileri ile tekstil ve konfeksiyon üretim sanayini ve akademisyenleri aynı platformda buluşturmayı hedefliyoruz. 2 gün boyunca yapılacak çalışmalar neticesinde tekstil makineleri imalat sanayinin gelişmesine katkı sağlayacak somut sonuçlara odaklanılacak. Sektördeki tekstil makinası kullanıcıları, ulusal makine üreticileri ile iş birliği zemini bulacak. Üreticiler ve kullanıcıların mevcut durum analizinin yanı sıra pazar fırsatlarına da odaklanması açısından son derece faydalı bir etkinlik gerçekleştireceğiz” dedi.

Tekstil Makine ve Aksesuar Sanayicileri Derneği Başkanı Adil Nalbant da “Sempozyum için belirlediğimiz ‘Tekstile Kendi Teknolojin ile Yön Ver’ temasıyla ifade etmeye çalıştığımız gibi güçlü ve tarihsel tecrübeye sahip tekstil sektörümüz için kendi teknolojilerimize sahip olmamız ve tekstil teknolojileri alanında dünyaya yön verebilmemiz gerekmektedir. Çünkü sektörümüzde bilgi, tecrübe ve iştiyak anlamında bu potansiyelin var olduğunu açıkça görüyoruz. Kendi teknolojisine hâkim olabilen ülkeler, katma değerli üretimle fark yaratıp, tüm üretim süreç ve şekillerini yönlendirebilmektedir. Ülkemiz tekstil sanayisi ve tekstil makine üreticilerinin de bu amaçla işbirliği içerisinde, kamu ve üniversite desteği ile hedeflenen yerlileşme atağının yakalanabileceğini ümit ediyoruz. Bu vizyona katkı sunması amacıyla düzenleyeceğimiz sempozyumun önemli neticeler ortaya koyacağına inanıyoruz. Sempozyuma tüm sektör paydaşlarımızı davet ediyoruz” şeklinde konuştu.

Katılımın ücretsiz olduğu sempozyum ile ilgili detaylı bilgiye www.texmacsym.com web sitesinden ulaşılabiliyor.