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Bursa yüz yüze eğitime hazır

Daha önce 290 okulda yüz yüze eğitimin başladığı Bursa’da, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde 1 Mart’ta yüz yüze eğitime başlanması planlanan okullarda hazırlıklar tamamlandı.

BURSA 27.02.2021, 10:01
Bursa yüz yüze eğitime hazır

Daha önce 290 okulda yüz yüze eğitimin başladığı Bursa’da, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde 1 Mart’ta yüz yüze eğitime başlanması planlanan okullarda hazırlıklar tamamlandı.

15 Şubat’ta sınırlı olarak başlayan yüz yüze eğitimin ardından gözler 1 Mart’ta yüz yüze eğitime başlayacak okullara çevrildi. 1 Mart’ta başlayacak yüz yüze eğitim öncesinde okullarda yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Bursa İl Millî Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger, Bursa’da yüz yüze eğitimin başlayacağı okullarda tüm hazırlıklar tamamladığını söyledi. Yüz yüze eğitime geçiş hazırlıklarının Millî Eğitim Bakanlığı, eğitim kurumlarında hijyen şartlarının geliştirilmesi, enfeksiyon önleme ve kontrol kılavuzu kapsamında titizlikle gerçekleştirildiğini ifade eden Sabahattin Dülger, “Okullarımızda temizlik ve hijyen konusunda gerekli tüm hazırlıkları yaptık. Hazırlık süreçlerimizde öğrencilerimizin güven içerisinde okullarında olmaları bizim en önemli önceliğimiz olmuştur. Okullarımızdaki yüz yüze eğitimde yeni normale uyum aşamasını öğrenci, veli ve okul olarak birlikte tamamlayacağız” dedi.

2020-2021 eğitim-öğretim yılının ikinci döneminde birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan okullar ile seyrek nüfuslu yerleşim yerlerinde yer alan okulların tamamında 15 Şubat 2021 tarihinde yüz yüze eğitim başlamıştı. Bursa’da bu kapsamda anaokulu, ilkokul ve ortaokul ile bu okulların bünyesinde yer alan ana sınıfları olmak üzere 290 okulda toplam 19 bin 387 öğrenci bulunuyor. 1 Mart’tan itibaren tüm resmî ve özel ilkokullarda ve bu ilkokulların bünyesindeki ana sınıfları ile özel eğitim sınıflarında, seyreltilmiş şekilde haftada 2 gün yüz yüze eğitim yapılacak. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde Bursa’da yüz yüze eğitime 15 Şubat itibarıyla başlayan öğrenciler de dâhil olmak üzere toplam 496 ilkokulda 202 bin 342 öğrencinin yüz yüze eğitime başlaması planlanıyor.

Resmi ve özel ortaokullar ile imam hatip ortaokullarının 8. sınıflarında da yüz yüze eğitime 1 Mart’ta başlanacak. Bu kapsamda 528 ortaokulda 42 bin 675 öğrencinin yüz yüze eğitime başlaması planlanıyor. Eğitime başlama ve bitiş saatleri okul yönetimleri tarafından öğretmenlerle birlikte belirlenecek. Ortaokul 5, 6 ve 7. sınıflarda ise tüm dersler uzaktan eğitim yoluyla işlenmeye devam edilecek. Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı ilkokul ve ortaokul düzeyinde eğitim veren özel eğitim okulları ve özel eğitim ana sınıfları ile diğer okullar bünyesindeki özel eğitim sınıflarında da 1 Mart itibarıyla haftada 5 gün yüz yüze eğitim yapılmaya başlanacak. Bilim ve Sanat Merkezleri de programları dâhilinde yüz yüze eğitim verecek.

Mesleki ve Teknik Eğitimde 12. sınıflarda seyreltilmiş sınıf uygulamasıyla yüz yüze eğitime geçilecek. 1 Mart itibarıyla 12. sınıflarda seyreltilmiş sınıf uygulamasıyla yüz yüze eğitime geçilecek. Çerçeve öğretim programlarında yer alan derslerin uygulama kazanımları yüz yüze yapılacak. Teorik olan kazanımlar ise uzaktan eğitim yoluyla yapılacak. MTAL, ÇPAL, güzel sanatlar lisesi ve spor liselerinin 12’nci sınıflarında yüz yüze eğitim, haftada 24 ders saatini geçmeyecek şekilde planlanacak.

Diğer okul türlerinin 12. sınıflarda da 1 Mart itibarıyla seyreltilmiş sınıf uygulamasıyla yüz yüze eğitime geçilecek. Ders saatleri haftada en az 16, en fazla 24 saat olacak şekilde eğitim kurumu müdürlüklerince belirlenerek planlanacak. Yüz yüze planlanmayan 12. sınıf dersleri ile diğer sınıfların dersleri uzaktan eğitim kapsamında yürütülecek. Lise düzeyinde eğitim veren tüm özel eğitim okulları ve diğer okullar bünyesindeki özel eğitim sınıflarında da 15 Şubat itibarıyla uzaktan eğitime başlandı; 1 Mart’tan itibaren ise haftada 5 gün yüz yüze eğitime geçecek. Bursa’da Mesleki ve Teknik Eğitim de dahil olmak üzere 437 okulda 35 bin 037 12. sınıf öğrencisi bulunuyor.
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