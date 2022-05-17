Bursa yaza hazırlanıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi, ‘kar yağışlarıyla geçen zorlu bir kışın ardından’ yıpranan kent dokularını yenileyerek, Bursa’yı yaza hazırlıyor.

Ulaşımdan altyapıya, çevreden tarihi kültürel mirasa kadar her alanda Bursa’yı geleceğe taşıyacak projeleri hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, estetik dokunuşlarla da kentin görselliğine değer katıyor. Kış ayları boyunca özellikle buz tutan alt ve üstgeçit merdivenleri ile yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde kaldırımların temizlenmesinde aktif görev alan Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Kent Estetiği Şube Müdürlüğü ekipleri, şimdi de kışın yorgunluğunu silecek çalışmalara hız verdi. Kar yağışlarıyla geçen zorlu kışın ardından yıpranan tüm kent dokuları yenileniyor. Tüm ana arterleri kapsayan bakım ve onarım çalışmalarıyla Bursa yaza hazırlanırken, ekipler gidiş geliş olmak üzere yaklaşık 120 kilometrelik ana arterde çalışıyor.

Toplam 160 saha personeli ve 50 araçla vardiyalı olarak kesintisiz hizmet verilirken, çalışmaların bugünkü adresi Mudanya yolu oldu. Mudanya ile Esentepe kavşakları arasında çift yönlü olarak yapılan çalışmalarda; yaya kaldırımlarında sökülen parke taşları yenilendi, boyaları dökülen korkuluklar boyandı. Ana yol ile kaldırımlar, araçlarla süpürüldü. Araçların girmediği dar alanlar ise temizlik personeli tarafından temizlendi.

Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Kent Estetiği Şube Müdürü Yükseler Göktaş, çalışmaların etap etap tüm ana arterlerde gerçekleştirileceğini söyledi.