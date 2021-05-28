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Bursa yağışlı havanın etkisi altında girecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, beş gün hava tahmin raporunu yayınladı. Bursa’da gök gürültülü sağanak yağışın saat 12.00 sularında başlamasının tahmin edildiğini duyurdu.

BURSA 28.05.2021, 09:38
Bursa yağışlı havanın etkisi altında girecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, beş gün hava tahmin raporunu yayınladı. Bursa’da gök gürültülü sağanak yağışın saat 12.00 sularında başlamasının tahmin edildiğini duyurdu.

Bursa’da bugün hava sıcaklığı en yüksek 25 en düşük 14 derece olması beklenirken, gök gürültülü sağanak yağışın yarın da devam edeceği tahmin ediliyor. Pazar günü 29 derece ve parçalı bulutlu geçmesi beklenen Bursa’da pazartesi gününden itibaren güneş yerini gök gürültülü sağanak yağışa bırakacak.
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19°
parçalı bulutlu