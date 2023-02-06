Bursa Valiliği’nden yardım açıklaması

Bursa Valiliği Kahramanmaraş merkezli olarak gerçekleşen ve 10 ilde etkili olan deprem sonrası yaptığı açıklamada yapılan yardımların AFAD koordinesinde gerçekleşeceğini belirtti.

Bursa Valiliği’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; “6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş Pazarcık merkezli meydana gelen deprem sonrası genel hayatı olumsuz etkileyen şartların giderilmesi ve afetzede vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla yapılacak tüm yardımlar Bursa İl AFAD Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilecektir. İrtibat Numarası: 0224 216 00 02-10 hat Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”