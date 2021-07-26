Bursa Valiliği’nden sıcak hava uyarısı

Bursa Valiliği hafta sonuna kadar sürecek sıcak hava uyarısında bulundu.

Bursa Valiliği’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezince yapılan son değerlendirmelere göre; önümüzdeki bir haftalık süreçte ilimizin sıcak havanın etkisinde kalacağı tahmin edilmektedir. Bölgemizde halen mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, yarından itibaren hafta sonuna kadar daha da artacağı ve mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerine çıkacağı, günün en yüksek hava sıcaklıklarının 34-37 dereceler civarında seyredeceği tahmin edilmektedir.

Sıcak hava dalgası nedeniyle, öğle saatlerinde (11:00 - 16:00 saatleri arasında) başta yaşlılar, çocuklar ve kronik sağlık problemi olanların güneş çarpması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir."

Geçerlilik periyodu: 27.07.2021 11:00 - 31.07.2021 16:00

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.