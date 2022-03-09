Bursa Valiliği’nden rüzgar uyarısı

Bursa Valiliği yarın öğleden sonra başlayacak kuvvetli rüzgara karşı vatandaşların tedbirli olması konusunda uyarıda bulundu.

Bursa Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara Denizi’nde rüzgarın yarın (perşembe) öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/s) fırtına şeklinde eseceği, kuvvetli rüzgarın cuma günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi tahmin edildiğinden dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.