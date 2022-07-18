Bursa Valiliğinden orman yangını uyarısı

Bursa Valiliği, hafta sonu etkili olacak sıcak hava ve rüzgarda orman yangınlarına karşı vatandaşları uyardı.

Valilikten yapılan açıklamada, "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre rüzgarın 21.07.2022 Perşembe gününden itibaren kuvvetli olacağı (40-60 km/s) tahmin edilmektedir. Mevcut sıcaklık, nem ve kuvvetli rüzgar orman yangını riskini artırmaktadır. Vatandaşlarımızın yangınlara karşı daha duyarlı, dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir" denildi.