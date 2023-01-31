Bursa Valiliği’nden karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı uyarı

Bursa Valiliği, kış aylarında gerçekleşebilecek zehirlenmelere karşı İl Umumi Hıfzısıhha Kurul Kararı yayınlayarak, vatandaşlara dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

Bursa Valiliği internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Karbonmonoksit renksiz, tatsız, kokusuz ve toksik bir gazdır. Havagazı, kömür vb. ısıtma amacıyla kullanılan her tür soba ve ocakta yanma sırasında oluşur. Ülkemizde özellikle güneybatıdan esen lodos rüzgârı nedeniyle her yıl onlarca kişi karbonmonoksit gazı zehirlenmesine maruz kalmaktadır. Genellikle soba, şofben ve baca kaynaklı zehirlenmelerin başlıca sebepleri bilgisizlik, yanlış kullanım ve ihmaldir. Vücuda solunum yolu ile giren ve doğrudan kana geçerek oksijen alımını engelleyen karbonmonoksit gazı ciddi zehirlenmelere ve ölümlere sebep olabilmektedir. Özellikle içinde bulunduğumuz kış aylarında bu tür durumlara engel olunması amacıyla;

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından bu konuda bir toplum bilinci oluşturmak amacıyla; İlçe Sağlık Müdürlükleri vasıtasıyla yürütülen eğitim ve bilgilendirme çalışmalarına ağırlık verilmesine, Hastane ve Aile Sağlığı Merkezleri gibi vatandaşların toplu halde bulundukları yerlerde bu konuda hazırlanan afiş ve kamu spotlarından yararlanılarak farkındalık oluşturulmasına, soba, doğalgaz, kömür satışı yapılan yerlerde konu ile ilgili afiş ve broşürlerin bulundurulmasına ve halka iletilmesinin sağlanmasına, kullanılan yakıt, cihaz (şofben, kombi vb) ve bacaların standartlara uygunluğunun ilgili kurumlarca kontrol edilmesine, konu ile ilgili olarak daha önce alınan kararların İl düzeyinde ve 17 İlçe Kaymakamlığında uygulanmasının devamına karar verilmiştir."