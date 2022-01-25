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HSK: "Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nden alınan tahmin raporları ve devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle, İstanbul’da görev yapmakta olan Hakim ve Cumhuriyet Savcılarının 25.01.2022 ve 26.01.2022 (salı-çarşamba) tarihlerinde iki gün süreyle idar
Bursa Valiliğin’den 2 gün personel izni kararı
Bursa Valiliği’nden engelli ve hamile personel için izin kararı geldi.
BURSA 25.01.2022, 14:40 25.01.2022, 14:54
Bursa Valiliği’nden engelli ve hamile personel için izin kararı geldi.
Bursa Valisi Canbolat’ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İlimiz genelinde soğuk hava ve kar yağışının devam etmesi sebebiyle kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personel, 26-27 Ocak 2022 tarihlerinde iki gün idarî izinli sayılacaktır" ifadelerini kullandı.