Bursa Valiliği istihdam çalışmalarına hız verdi

İl İstihdam ve Meslekî Eğitim Kurulu toplantısı, Bursa Valisi Yakup Canbolat’ın başkanlığında yapıldı.

Bursa İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu ekim ayı toplantısı, Bursa Valisi Yakup Canbolat’ın başkanlığında kurul üyelerinin iştirâkiyle gerçekleştirildi. Toplantıya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Aka, İl Millî Eğitim Müdürü Serkan Gür, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Latif Deniz, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Eren Türkmen, Ticaret İl Müdürü İsmail Aslanlar, Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Irmak Aslan, Türk-İş 8. Bölge Temsilcisi Ruhi Biçer, TİSK Bursa Temsilcisi Mecnur Karagöz, Hak-İş Temsilcisi Aytekin Kaya, Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Bursa Temsilcisi Mustafa Enver Yılmaz, İl Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birlik Başkanı Arif Tak, Uludağ Üniversitesi İktisadî İdarî Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Çalışma Ekonomisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yusuf Alper, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı Genel Sekreter Vekili Jülide Alan ve Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürü Muhammer Doğan katıldı. Toplantıda, Temmuz-Eylül 2021 dönemindeki işgücü yetiştirme faaliyetleri, çocuk işçiliği ile mücadele, istihdamda ve eğitimde olmayan gençler (NEET), kadın istihdamına yönelik çalışmalar konuları görüşüldü.

Toplantı sonucunda, kadın istihdamının arttırılması ve kadınlar tarafından kurulan kooperatiflerin desteklenmesi hedefiyle Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, İl Ticaret Müdürlüğü, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu ve Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü temsilcilerinden oluşacak ekiplerin kurulması ve bu ekiplerin saha ziyaretleri yaparak kurumların sağladığı teşvikleri tanıtması ile İl Millî Eğitim Müdürlüğüne bağlı teknik liselerde meslekî eğitim programları, alan ve dalların açılması ile kapatılması kararları alındı.