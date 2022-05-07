Bursa Vali Yardımcısı Mustafa Özsoy’a anlamlı hediye

Bursa ve Türkiye’nin önde gelen, ulusal ve uluslararası bir çok ödüle sahip olan doğa fotoğrafçısı Orhan Turhan, Bursa Vali Yardımcısı Mustafa Özsoy’a kelebek fotoğrafı hediye etti.

Nadir görülen ve nesli tükenmekte olan ’Apollo Kelebeği’ni, sahiplenmeyi ve korunmayı beklediğini belirten Orhan Turhan, "Kelebeğin ömrü pek çok kez dilimize dolanır. ’Kelebeğin ömrü kadar kısa sürdü’ deriz. Aslında bu hayat süresinden ne anladığımıza bağlıdır. Yaşamayı, doğmak, yaşamak ve ölmek şeklinde algılıyorsanız kelebeklerin aylarca yaşadığını söylemek mümkün. 150 milyon yıldır yeryüzünde bulunan Apollo kelebekleri Avrupa’dan sonra Türkiye’de de yok olma tehlikesi ile karşı karşıya. Dağlık bölgelerde yaşayan Apollon kelebeği aslında 6 bin metre yükseklikte bile yaşayabilen bir tür. Vücutları kürke benzeyen siyah tüylerle kaplı ve gövdenin koyu rengi böceğin güneşten ısı emmesine yardım ediyor. Siyah benekli beyaz kanatları diğer kelebeklerinkine oranla çok daha büyük. Böylelikle güneşin ışınlarını almak için daha geniş bir yüzeyleri bulunuyor. Ayrıca bu kanatlar olağanüstü yükselme yönteminde de ona yardımcı oluyor. Kanatları son derece ince, bu yüzden hemen hemen saydam sayılabilir. Bu da güneş ışınlarının kelebek tarafından kolay emilmesine yardımcı oluyor. Uludağ’da özellikle Aras vadisi ile Kar Çukuru arasındaki alanlarda beyaz üzerine kırmızı benekleri ile dikkat çeken Apollo, göz alıcı güzelliği ile gören herkesi kendisine hayran bırakıyor. Fakat küresel ısınma, hayat alanı kaybı ve koleksiyonculuk gibi insan kaynaklı birçok tehlike onları bizlerden uzaklaştırıyor" dedi.

Özellikle Temmuz ve Ağustos aylarında 1 ay süreyle şenlik edasıyla süregelen Apollo zamanı, kaçırılmaması gereken bir ritüel olduğunu belirten Turan, Bursa Vali Yardımcısı Mustafa Özsoy’u makamında ziyaret ederek kelebeğin bulunduğu tabloyu hediye etti.