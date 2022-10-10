Bursa UNESCO Derneği Almanya Klumbachda

Bursa Tophane Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi ile Almanya Kulmbach şehrinde bulunan Hans Wilsdorf meslek okulu arasında temelleri 25 yıl önce atılan kardeşlik artık bir çınar ağacı ile de yaşayacak.

Kardeş okul çalışmaları ile, Alman ve Türk dostluğunun tohumlarının atıldığı ve uzun zamandır devam eden çalışmalar çerçevesinde UNESCO-Club Kulmbach Plassenburg e.V.’nin 25. yıldönümü kutlandı. Bursa UNESCO Derneği’ni temsilen, Kurucu ve danışman Oya Bozkurt, 2. Başkan Tahsin Bulut ve Genel Sekreter Birgül Yıldız Günay’ın katıldığı 25 yıl organizasyonları etkinlikleri bu kardeşliği geleceğe taşıyacak etkinliklere sahne oldu.

Okul Müdürü Alexsander Battistella; ’’misafirleri ağırlamaktan çok mutlu olduğunu ve bu buluşmanın insanların arasındaki yaşama değer kattığını ’’ ifade etti.

Battistella; ’’Bu iki okul arasındaki dostluk 30 seneden beri devam etmekte ve canlılığını korumaktadır. Karşılıklı öğrenci değişimi o öğrencilere başka ülkeleri tanıma ve yaşama imkânını sağlamaktadır. Eğer bu değişim programı yapılmamış ve yıllardır sürdürülmemiş olsa idi, birçok öğrenci bunun sağladığı avantajlardan mahrum kalırlardı. Kulmbach’ taki Hans Wılsdorf Schule Staatlıche Berufsschule Kulmbach Teknik Okulu bu değişim programı Türkiye dışında sadece, İrlanda, Fransa, İtalya yapmaktadır" dedi.

UNESCO-Club Kettwing e.V.’nin Başkanı Heike; İki kulüpteki uyumun güçlenmesine katkıda bulunan ve başarılı bir gezinin sonunda, Dünya Mirası gezginlerine, sorunsuz organizasyon için Başkan Hartmut Schuberth’in etrafındaki sorumlulara teşekkürleri iletti.

Bölge Yöneticisi Klaus Peter Söllner; ’’Bursa’da yaşadığı misafirperverliği özellikle dile getirdi. Biz bu kültür mirasımızı korumalı ve gelecek nesillere de aktarmalıyız. İnsanlarla yapılan değişim programını desteklemeliyiz. ’’ dedi.

Bu etkinlik doğrultusunda ayrıca Dernek yetkililerinin Bursa ziyareti esnasında Bursa Büyükşehir belediye başkanı tarafından hediye edilen ve Bursa’da halen yaşayan 600 yıllık çınar dan elde edilmiş fide Almanya Klumbachda toprağa dikildi.

Kulmbach Belediye Başkanı İngo Lehmann, ’’kardeş şehir Bursa’da kaldığını, kendisine gösterilen yakınlığın etkisinde olduğunu ve Bursa’nın çok büyük bir metropol olduğunu, Bursa Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a teşekkürlerini ilettiğini’’ ifade etti.

UNESCO Kulüpleri , ’’Dünya kültür miraslarının korunması yolunda çok büyük iş başardı.’’ dedi.

Bursa UNESCO Derneği 2. Başkanı Tahsin BULUT konuşmasında; Bursa UNESCO Dernek Başkanı İlker Özaslan’ın ve üyelerimizin selamlarını ileterek, 25. kuruluş yıldönümlerini kutladığını, işbirliğimizin gelişeceğini, anlamlı çalışmalara tanıklık edeceğimizi, Birleşmiş Milletler eğitim, bilim kültür kurumu olan UNSECO misyonu ile çalışmalarımızı sürdüreceğimizi ifade etti.

Bursa UNESCO Derneği Kurucusu ve Danışmanı Oya Bozkurt projesini anlatmak için buradayım. Bizim Cumalıkızık projemiz kardeş okul çalışmalarımızın hemen arkasında devam eden bir çalışma oldu. Kardeş okul çalışmalarımız nedeniyle iki okul birden UNESCO’nun kardeş okul sistemine girmiş olduk. UNESCO ile bağlantımız böyle başladı. Kardeş Okul çalışmalarımız UNESCO tarafından başarı ile karşılandı. Çünkü dünyada iki kardeş okulun sadece gezi amaçlı değil, aynı zamanda staj amaçlı çalışmaları takdir gördü ve bu nedenle UNESCO’ya kabul edildi. Bundan sonraki ikinci büyük ortak projemiz ise ’’Cumalıkızık Koruma Yaşatma Projesi 98’’ dir. Bursa UNESCO Derneği’nin organizasyonunda ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. Erdem Saker’in önemli desteği ve ortağımız kardeş derneğimizin katkıları ile proje başladı ve 78 ortak kazandı. Ayrıca Bursa UNESCO Derneği Avrupa Birliği’nin destek ve hibeleri ile önemli eğitim çalışmalar gerçekleştirdi, ve bu proje dünya çapında bir projeye dönüştü. Çalışmalar hala günümüzde devam etmektedir. Bursa Cumalıkızık yaklaşık 700 yıllık bir yapı. Bu çalışmalar Cumalıkızık’ın Dünya miras listesine girmesinde önemli rol aldı.

Cumalıkızık kültür turizmine destek vermek amacı ile İki ortak kulüp Cumalıkızık’ta yaklaşık 350 yıllık yıkılmakta olan bir evi satın alarak, restorasyonunu, dekorasyonunu tamamladı ve yaşayan örnek müze ev olarak hayata geçirdi. Proje tüm ortaklarının üstün gayreti ile başarıya ulaştı. Bu gün bu köy UNESCO Dünya Kültür Mirası listesindedir. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz. İşbirliğimizin artarak devamını diliyorum. Kardeş Kulübümüzün 25. yılını kutluyorum.’’ dedi.

Bursa UNESCO Derneği Kurucusu ve danışmanı Oya Bozkurt’a Onursal Üye ünvanı verildi.

Bursa UNESCO Derneği’ni temsilen, Kurucu ve danışman OYA BOZKURT, 2. Başkan Tahsin BULUT ve Genel Sekreter Birgül Yıldız Günay’ın katıldığı üç günlük gezinin destinasyonları, Almanya’da UNESCO tarafından tanınan 51 Dünya Mirası alanından üçü idi.

İlki, Konstanz Gölü üzerindeki Friedrichshafen bölgesinden önce Unteruhldingen olurken, bir sonraki hedef; Reichenau manastır adasıydı.

Gezinin son durağı 2005 yılında Dünya Mirası Listesi’ne dâhil edilen Avrupa’nın en uzun arkeolojik projesi ve 550 kilometre uzunluğundaki Yukarı Germen-Raetian Limes oldu.