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Bursa Uludağ Üniversitesinde görev değişikliği
Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesinin yeni dekanı Prof. Dr. Ali Kaya oldu.
BURSA 04.11.2021, 16:41
Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesinin yeni dekanı Prof. Dr. Ali Kaya oldu.
Prof. Dr. Bilal Kemikli, 3 yıllık görev süresinin ardından görevini İlahiyat Fakültesinde öğretim üyesi olan Prof. Dr. Ali Kaya’ya devretti. Keles’in Gelemiç köyünde doğan Ali Kaya, dağ yöresinin çatı derneği DAĞDER’in de önceki dönemlerde başkanlığını yapmıştı.