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Bursa turizminin röntgeni çekildi

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Turizm Acenteleri Memnuniyet Araştırması, acentelerin gözündeki Bursa’yı ortaya koydu.

BURSA 10.03.2022, 15:18
Bursa turizminin röntgeni çekildi

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Turizm Acenteleri Memnuniyet Araştırması, acentelerin gözündeki Bursa’yı ortaya koydu.

Bursa’da turizmin çeşitlenmesinden, kentin sahip olduğu değerlerin ulusal ve uluslararası arenada tanıtımına kadar pek çok alanda faaliyet gösteren Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa turizmi için önemli bir anket çalışmasına imza attı. Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan ve İstanbul merkezli 506 turizm acentesinin katılımıyla yaptırılan Turizm Acenteleri Memnuniyet Araştırması tamamlandı. Seyahat acentelerinin Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin turizm alanında sunduğu hizmetlerle ilgili kanaatlerini belirlemek ve Bursa’nın turizm kapasitesini artırmaya yönelik stratejik tahminlere ulaşılacak analizlerin belirlenmesi için yapılan çalışmanın sonuçları, turizm profesyonellerinin katıldığı toplantıda masaya yatırıldı. Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapılan ve sektör temsilcilerinin yoğun ilgi gösterdiği toplantıya Bursa Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Bölgesel Turist Rehberleri Odası Denizhan Sezgin, Güney Marmara Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Derneği Başkanı Ersin Yazıcı ve TÜRSAB Güney Marmara Bölge Temsil Kurulu Başkanı Murat Saraçoğlu da katıldı.

Ankete katılan acenteler Türkiye’de yerli turistler için turizm bölgelerinden yüzde 15,6 ile Kapadokya’nın ilk sırada yer aldığını, onu yüzde 13.2 ile Bursa’nın takip ettiğini belirtti. Yabancı turistler için turizm bölgelerinde ise Bursa yüzde 19,6 ile İstanbul, Kapadokya ve Antalya’nın ardından dördüncü sırada yer aldı. Bursa’ya tercih edilen turlar sıralamasında yüzde 76,5 ile kültür turizmi ilk sırada, yüzde 49,7 ile kış turizmi ikinci sırada ve yüzde 15,8 ile doğa turizmi üçüncü sırada yer aldı. Turizm ölçütleri indeksinde ise en fazla puanı tarihi kültürel çekicilik, güvenli bölge ve rehber bilgisinin yeterliliği aldı. Bursa bu konudaki en düşük puanı ise tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin yetersizliği, gece hayatı ve eğlence olanaklarının kısıtlı olmasından aldı. Araştırmaya Bursa’yı en çok tercih eden ülkeler yüzde 23,8 ile Katar, yüzde 19,8 Kuveyt, yüzde 14,1 Suudi Arabistan ve yüzde 10,1 ile Ürdün oldu. Acenteler, Bursa’nın orta ve uzak doğu ile Rusya ve Almanya’dan daha fazla turist çekebilecek potansiyeli olduğunu vurguladı. Araştırmaya göre, Bursa’ya gelen turistlerin yüzde 89,9’u kentten memnun ayrılıyor. En fazla şikayet edilen konuların başında ise ürün ve hizmet fiyatlarının yüksekliği, ulaşım ve otopark imkanlarının yetersizliği, gece hayatı ve eğlence hayatının yetersizliği geldi. Odak grupları ile yapılan çalışmada ise “Bursa denince akla ilk gelenler” sorusuna verilen cevaplar ise yeşillik, türbeler, inanç turizmi, Osmanlı, tarih, Hacivat Karagöz, kültürel yapı, Uludağ ve İskender oldu.

Bursa’da turizmin çeşitlendirilmesi ve turizm gelirlerinin artırılması yönünde önemli çalışmaları hayata geçirdiklerini hatırlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, hizmet alanları içinde turizmin sadece bir konu başlığı olduğunu, bu konunun asıl sahibinin ise turizm profesyonelleri olduğunun altını çizdi. Bursa Turizm Master Planı hazırlık çalışmalarının bir yıldır sürdüğünü ifade eden Başkan Aktaş, “Acentelerin gözündeki Bursa düşüncesini görmek için böyle bir çalışma yapıldı. Sonuçlara katılırsınız, katılmazsınız ama ortada böyle bir tablo. Gerek Valiliğimiz gerekse Büyükşehir Belediyesi olarak turizmin gelişmesi noktasında önemli çalışmalar yapıyoruz. Bizim Bursa olarak bu noktada daha dinamik daha inovatif düşünmemiz lazım. İstikrarlı ve kararlı bir şekilde birbirimize kenetlenirsek bir kartopu misali bunun büyüyeceğini düşünüyorum” dedi.

Araştırmanın sonuçlarını değerlendiren Bursa Valisi Yakup Canbolat da tanıtımdan, turizmin çeşitlendirilmesine kadar pek çok alanda yapılması gereken çalışmalar olduğunun anketle de ortaya konduğunu hatırlattı. Turizmi sadece para kazanmak olarak görmenin doğru olmadığını vurgulayan Vali Canbolat, “Turizmin sadece para kazanmayı değil, aynı zamanda kentin kimliğinin ve kentin karakteristik özelliklerinin korunmasını da sağlayacağına inanıyoruz. Evrensel kültür ile şehrin tanışması, entegre olması, şehrin mimari kimliğinin ve diğer soyut kimliklerinin korunması anlamında da önemli olduğunu düşünüyoruz. Sanayide para kazanıyorsunuz ama turizm aynı zamanda sizin kültürel birikiminizi de geliştirme anlamında önemli bir faktördür. Ben tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. Bursa için bol turistli yeni sezonlar diliyorum” dedi.

Toplantı, sektör temsilcilerinin anketin sonuçları ile ilgili yorumları ve turizme yönelik görüş ve önerileriyle son buldu.

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