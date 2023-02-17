Bursa tüm kurumları ile tek yürek

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin hemen ardından Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleriyle birlikte afet bölgesine koşan Başkan Alinur Aktaş, depremin yıkıcı boyutunu, yapılan arama-kurtarma ile yardım çalışmalarını ve gözlemlerini Bursa’daki yardım kuruluşları ve hemşehri dernekleriyle paylaştı. Başkan Aktaş “Tüm kurumlarla birlikte yaraları sarıp daha güzel günlere döneceğiz” dedi.

Tüm Türkiye’yi yasa boğan ve asrın felaketi olarak tanımlanan 7.8 ve 7.6’lık depremlerin ardından afet bölgesinde yaralar sarılmaya devam ediyor. İçişleri Bakanlığı tarafından depremin ilk haftasında Gaziantep’in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde görevlendirilen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş sonrasında ise büyük yıkımın yaşandığı Hatay’da görevlendirilmişti. Burada geçici yaşam alanlarının oluşturulması çalışmalarını sürdüren Başkan Aktaş, afet bölgelerindeki gözlemlerini ve ihtiyaçları Bursa’daki sivil toplum, yardım kuruluşları ve hemşehri derneklerinin temsilcilerine aktardı. Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası’nda yapılan toplantıya AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan da katıldı.

Toplantının ardından konuşan Başkan Aktaş, depremden etkilenen illerde normal hayata döndürme çalışmalarının çok önemli olduğunu belirtti. Afetzedelerle alakalı bütün Türkiye’nin duyarlılık ve hassasiyet gösterdiğini söyleyen Başkan Aktaş, “Depremin olduğu ilk andan itibaren bütün şehirlerde, bütün sivil toplum kuruluşlarında duyarlılık oluştu. Yapılan çalışmalar, ayrı ayrı yapılıyor ve açıkçası etki alanı da azalıyor. Bugün hem bunlarla ilgili genel ihtiyaç nedir, bölgelerde genel durum nedir bunu anlatıp, bundan sonraki sürecin daha sağlıklı ilerlemesi adına, AFAD ve Büyükşehir Belediyesi çatısı altında yapılan yardımların envanterini de çıkarıp, doğru vuruşlar yapabilmek, beraberinde de özellikle bu 10 vilayette hayatın tekrar normale döndürülmesi adına yapılacak çalışmaları değerlendirdik. Orada yaşayan insanların, hayatını orada devam ettirmesi için yapılacak çalışmalar çok önemli. İnşallah el birliği içerisinde bu yaraları sarıp, daha güzel günlere döneceğiz diye temenni ediyorum” diye konuştu.