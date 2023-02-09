Bursa, tüm gücüyle deprem bölgesinde

Türkiye’yi yasa boğan depremin ardından AFAD’ın koordinasyonu ile hemen harekete geçen Bursa, başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere tüm ilçe belediyeleriyle bölgede hem arama kurtarma hem de sosyal destek anlamında büyük bir mücadele sergiliyor. Büyükşehir, ilçe belediyeleri, kamu kurumları ve gönüllülerle birlikte toplam 2 bin 177 personel, 311 araç, 212 iş makinesi, 7 arama kurtarma köpeği ve Bursa’dan giden 350 ayni yardım tırı ile depremin yaralarını sarmaya çalışıyor.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilde yıkımlara yol açan depremlerin ardından bölgede arama-kurtarma çalışmaları aralıksız devam ederken, AFAD koordinasyonunda Bursa’dan başlatılan yardım seferberliği de çığ gibi büyüdü. Depremin hemen ardından ilk gün 5 araçla yola çıkan 22 itfaiye personelinin ardından, bölgeye sık sık yapılan takviyelerle Bursa’nın hizmet neferleri tüm deprem bölgesine yayılmış oldu. Kahramanmaraş’ta 74 itfaiye personeli, 32 kişilik DASKUT ekibi, 6 kişilik BUSKİ arama kurtarma ekibi, 67 kişilik Burulaş arama kurtarma ekibi, 12 kişilik Milli Eğitim arama kurtarma ekibi ve 1 itfaiye gönüllüsü ise enkaz yığınları arasında büyük kurtarma mücadelesi veriliyor. Yine BUSKİ, 2 su tankeri, 2 vidanjör, 7 araç ve 27 personelle Kahramanmaraş’ta hizmet verirken, Büyükşehir’in bölgedeki hizmetleri toplam 30 araç ve iş makinesi ile sürdürülüyor. Bu arada Fen İşleri, İmar ve Şehircilik, Park ve Bahçeler ile Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi başkanlıklarından görevlendirilen 12 hasar tespit personeli de Kahramanmaraş’taki çalışmalarına başladı.

Canla başla mücadele

Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş’ın yanı sıra Gaziantep, Hatay, Malatya ve Adıyaman’da da hem arama kurtarma hem de hasar tespit ve sosyal destek hizmetlerini canla başla sürdürüyor. Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, 55 personel ile 74 araç ve iş makinesi ile Gaziantep ve Hatay’daki çalışmalara destek veriyor. Büyükşehir İtfaiyesi, 3 arama kurtarma aracı ve 15 personelle Gaziantep’te enkaz yığınları arasında canlılara ulaşmaya çalışırken, aynı bölgede BUSKİ 33 personel, 2 su tankeri, 2 vidanjör ve 7 araçla, BURFAŞ’da 41 personel ve 11 araçla Gaziantep’in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde görev yapıyor. Yine bölgede cenaze hizmetlerine de 20 kişilik ekip ve 6 cenaze nakil aracıyla destek veriliyor.

Ulaşım Dairesi Başkanlığı da 64 personel, 48 araç ve iş makinesi ile Gaziantep ve Kahramanmaraş’ta 24 saat esasına göre kesintisiz çalışırken, 130 yerel destek personeli ve 3 otobüs de Malatya’daki çalışmalara destek veriyor. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ayrıca 11 cenaze nakil aracı, 1 kamyon ve 24 personel ile Gaziantep Nurdağı, Kahramanmaraş Pazarcık ve Hatay’da yoğun mesai harcıyor.

Bursa’dan toplam 2 bin 177 personel

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin toplam 622 personel, 102 iş makinesi, 76 araç ve 22 arama kurtarma aracıyla verdiği desteğin yanında, ilçe belediyeleri de depremzedeler için seferber oldu. İlçe belediyelerinden de toplam 739 personel, 100 iş makinesi ve araçla tüm deprem bölgesinde hem arama kurtarma hem de sosyal yaşama destek çalışmalarına katkı veriyor. Büyükşehir, ilçe belediyeleri, kamu kurumları ve gönüllülerle birlikte toplam 2 bin 177 personel, 311 araç, 212 iş makinesi, 7 arama kurtarma köpeği ve Bursa’dan giden 350 ayni yardım tırı ile depremin yaralarını sarmaya çalışıyor.

Acının tarifi yok

İçişleri Bakanlığı tarafından Bursa Valisi Yakup Canbolat ile birlikte Gaziantep’te koordinasyonla görevlendirilen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ilk günden beri İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki incelemelerini sürdürüyor. Beraberinde Gaziantep Milletvekili Mehmet Sait Kirazoğlu ile birlikte Nurdağı ilçelerine bağlı Başpınar, Bademli, Yeni Bademli ve Belpınar mahalleleri ile Karahasanlı Mezrasını gezen Başkan Aktaş, hem çalışmaları yerinde inceledi hem de depremzedelerin sorunlarını dinledi. Devletin tüm birimleriyle bölgeye hakim durumda olduğunu, yaraların hızla sarılmaya çalışıldığını kaydeden Başkan Aktaş, özellikle havanın soğuk olması nedeniyle vatandaşların sıcak gıdaya erişimi için Bursa Büyükşehir olarak büyük gayret gösterdiklerini söyledi. İslahiye ve Nurdağı’ndaki aşevi sayısını 10’a çıkardıklarını dile getiren Başkan Aktaş, “Ülke olarak büyük bir acı yaşıyoruz. Bu acının tarifi yok. Tüm illerimiz gibi biz de Bursa olarak bölgede büyük bir özveriyle çalışıyoruz. Hem Büyükşehir hem de ilçe belediyelerimizin ekipleri sahada. Bunun yanında Bursa’dan gönderdikleri yardımlarla yaraya merhem olmaya çalışan tüm hemşerilerimize teşekkür ediyorum. Felaketin izleri silinene kadar Bursa olarak bölgede olmaya devam edeceğiz” dedi.

Öte yandan, Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Tarım Peyzaj A.Ş tarafından bölgeye ulaştırılan kış meyvelerinin dağıtımına da başlandı.