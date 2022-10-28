Bursa trafiğine Cumhuriyet Bayramı düzenlemesi
Bursa’da, 29 Ekim Cumartesi günü Cumhuriyetin Kuruluşunun 99. Yıl Dönümü Kutlamaları doğrultusunda bazı yollar araç trafiğine kapanacak.
Bursa’da, 29 Ekim Cumartesi günü Cumhuriyetin Kuruluşunun 99. Yıl Dönümü Kutlamaları doğrultusunda bazı yollar araç trafiğine kapanacak.
Bursa Emniyetinden yapılan yazılı açıklamada, "Atatürk Anıtı önünde 10.00’da başlayarak 12.00 saatleri arasında yapılacağından; Altıparmak Caddesi çıkış, Devlet Hastanesi önünden Çakır Hamam istikameti - Temiz Caddesi - Çakır Hamam Kavşağı - Fomara Kavşağı - Varyant Altı Zafer Plaza Lambalar - Cemal Nadir Caddesine çıkış - Atatürk Caddesi’ne çıkan bağlantı yolları - Gökdere Meydanı’ndan Setbaşı çıkış ve Şenöz Kavşağından Atatürk Caddesi istikameti ile İnönü Caddesi iniş istikametleri; tören öncesinde ve törenler esnasında, törenler bitinceye kadar yaya ve araç trafiğine kapatılacaktır. 29 Ekim Cumartesi günü Atatürk Anıtı önünde 08.30-12.30 saatleri arasında yapılacak tören esnasında; Atatürk Caddesi - İnönü Caddesi, Setbaşı istikametleri ile bağlantı yollarının kullanılmaması;
Alternatif Güzergahlar
Batı tarafından merkez istikametine geçmek isteyen araç sürücülerinin Dikkaldırım - Zübeydehanım Doğumevi Kavşağı - İzmir yolu - Çevre yolu - İstanbul yolu - Gençosman Kavşağı - Ankara Yolu - Gökdere istikametlerini kullanmalarının uygun olacağı değerlendirilmektedir. Basına ve kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.