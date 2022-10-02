Bursa Ticaret Borsası’nda meslek komitesi ve meclis üyesi seçimleri yapıldı

Türkiye’nin en köklü ticaret borsalarından Bursa Ticaret Borsası’nda gerçekleştirilen seçimlerde 52 meslek komitesi üyesi ile 22 meclis üyesi belli oldu.

Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB), 2022-2026 döneminde görev yapacak meslek komitesi üyeleri ile meclis üyelerini belirlemek için sandık başına gitti. Bursa TB Hizmet Binası’nda, Osmangazi 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı gözetiminde yapılan seçimlerde, üyeler kurulan 4 sandıkta oy kullandı. 09:00-17:00 saatleri arasında gerçekleştirilen oy verme işleminin ardından sayıma geçildi. İlçe seçim kurulu üyelerinin oy sayımı sonrası açıklanan geçici sonuçlara göre, 52 meslek komitesi asıl ve yedek üyeleri ile 22 meclis üyesi belirlendi.

“Üyelerimize hizmet etmeyi sürdüreceğiz”

Seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, “Yönetim kurulu ve meclis üyesi arkadaşlarımızla birlikte geride bıraktığımız 4 yıllık süre içinde üyelerimizin ticari faaliyetlerine katkı koyacak projelerin yanı sıra, kent ve ülke ekonomisine değer katacak pek çok başarılı çalışmaya imza attık. Tüm dünyayı derinden etkileyen ve ticarette köklü değişikliklere yol açan korona virüs salgını ile küresel ekonomik krize rağmen Bursa Ticaret Borsası olarak üyelerimizden aldığımız güç ile büyümeye devam ettik. Önümüzdeki dönemde de yine üyelerimize hizmet etmeye, Borsamıza yakışan projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz. Bu vesile ile bugün bizlere desteklerini esirgemeyen başta üyelerimize, yönetim kurulu üyesi arkadaşlarıma, değerli meclis üyelerimize şükranlarımı sunuyor; seçimlerimizin üyelerimize, Borsamıza ve şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

Başkanlık seçimi 7 Ekim’de yapılacak

Bursa Ticaret Borsası’nda seçim süreci; 7 Ekim 2022 Cuma günü Osmangazi 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı gözetiminde yapılacak yönetim kurulu başkanlığı ve yönetim kurulu üyeliği, TOBB delegeleri ile disiplin kurulu üyeleri seçimleriyle tamamlanacak.