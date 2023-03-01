Bursa Textile Show’un geliri depremzedelere bağışlanacak

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) iştiraki KFA Fuarcılık’ın Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği işbirliğiyle düzenlediği Bursa Textile Show Fuarı 9. kez kapılarını açtı. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, fuar gelirinin depremzedelere bağışlanacağını açıkladı.

Türk tekstil üreticilerini dünyanın dört bir yanından alıcılarla buluşturan Bursa Textile Show 9. kez ziyaretçilerini ağırlıyor. Bu yıl ilk defa Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen fuarda 200’e yakın firma 2024 ilkbahar-yaz giysilik kumaş koleksiyonlarını sektör profesyonellerinin beğenisine sunuyor. BTSO ve UTİB ortaklığında koordine edilen alım heyetleri ve KFA Fuarcılık’ın çalışmaları çerçevesinde Avrupa ve Ortadoğu ülkeleri başta olmak üzere 70 ülkeden gelen binin üzerinde nitelikli yabancı alıcı da firmalarla iş görüşmeleri gerçekleştiriyor. 4 holde, toplam 10 bin metrekarelik alanda düzenlenen fuarda ayrıca trend alanları ve seminerlerle katılımcılara sektördeki son yenilikleri keşfetme imkanı sunuluyor.

“85 milyon tek yürek”

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur ve BTSO Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri ile birlikte fuarı ziyaret etti. Buradaki konuşmasına 6 Şubat depreminde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet dileyerek başlayan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, “Hepimizin başı sağ olsun. Ülke olarak zor bir dönemden geçiyoruz. Tüm Türkiye, 85 milyon deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için seferber olmuş durumda. Bursa olarak bizler de Sayın Valimizin koordinasyonunda, Bursa Büyükşehir Belediyemiz, yerel yönetimlerimiz, STK’lar, sanayi bölgelerimiz ve sektör temsilcilerimizle bu çalışmalarda en ön safta yerimizi aldık. Bu kısa bir süreç değil. Önümüzdeki bir, iki yılı kapsayacak zor bir süreç. Milli birlik beraberlik ve dayanışma içerisinde yaraları sarmak için her türlü çabaya destek vermeye devam edeceğiz.” dedi.

Yurt dışından fuara ilgi büyük

Bursa Textile Show Fuarı’nı bu yıl 9. kez düzenlediklerini belirten Burkay, “İş dünyası olarak küresel arenada ulaştığımız güçlü pozisyonu daha da ileriye götürecek etkinlikleri çok daha yoğun şekilde yapmamız gereken bir sürece girdik. Bursa Textile Show bu anlamda hem afetin yaralarının sarılması hem de ülkemizde yeniden moral sağlanması için kıymetli bir organizasyon. Bu yıl yeni yerinde düzenlediğimiz fuarda alım heyetleri açısından da baktığımızda güçlü bir katılım görüyoruz. Deprem felaketi sonrası yurt dışındaki iş ortaklarımızın ülkemize olan hassasiyetini, güvenini ve inancını görmekten memnuniyet duyduk. Fuara katılan firmalarımız da ziyaretçi profili ve fuardaki yoğunluktan son derece memnunlar. Fuarımızın yeni yerinde tekstil sektörüne daha güçlü bir şekilde ihracat artışı sağlamaya devam edeceğine inanıyoruz.” diye konuştu.

Fuar geliri deprem bölgesine bağışlanacak

Bu yıl fuardan elde edilecek gelirin de depremzedelere bağışlanacağını açıklayan Başkan Burkay, “Yardımlaşma ve dayanışma şuuruyla düzenlediğimiz fuarımızın gelirini deprem bölgesindeki ihtiyaçların karşılanması amacıyla kullanacağız. 200’e yakın katılımcı firmamız ayrıca deprem bölgesinde barınma ihtiyacını karşılamak adına destekte bulunacak. Türk iş dünyası elini taşın altına koymayı sürdürecek. Tüm firmalarımıza bu zorlu süreçteki destekleri ve fedakarlıkları için teşekkür ediyor, bereketli fuarlar diliyorum.” diye konuştu.

Firmalar yoğunluktan memnun

BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur, Bursa Textile Show’un yeni yerinde ilk kez ziyaretçilerini ağırladığını söyledi. Fuarda stant açan firmaları ziyaret ederek memnuniyetlerine şahit olduklarını kaydeden Uğur, fuarın Bursa ve tekstil sektörü için hayırlı olması temennisinde bulundu.

70 ülkeden yabancı alıcı Bursa’da firmalarla buluşuyor

BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, Türkiye’nin zor bir dönemden geçtiğini belirterek, “Yaşadığımız deprem felaketi nedeniyle acımız büyük. Ancak hayat devam ediyor. Çalışmamız, fuarlar düzenlememiz ve yurt dışına mal satmamız gerekiyor. Ülkemizin bu zor süreçte buna ihtiyacı var. Bursa Textile Show’u bugüne kadar Merinos’ta düzenliyorduk, ilk defa Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’ne taşıdık. Güzel bir atmosfer var. 200’e yakın katılımcı firmamızla beraber 70 ülkeden alıcı ile fuarımızı gerçekleştiriyoruz. Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın İbrahim Burkay, KFA Fuarcılık ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor, firmalarımıza hayırlı fuarlar diliyorum.” dedi.

Bursa Textile Show Fuarı, Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde 2 Mart’a kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.