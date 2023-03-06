Bursa Textile Show Fuarı 70 ülkeden iş profesyonelini ağırladı

Türkiye’de tekstil sektörünün en önemli buluşmalarından olan Bursa Textile Show fuarı sona erdi. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası iştiraki KFA Fuarcılık’ın Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) işbirliğiyle düzenlediği fuarı 70’e yakın ülkeden bini aşkın yabancı alıcının da aralarında yer aldığı 8 bin kişi ziyaret etti.

Tekstil sektöründe Türkiye’nin lider şehirlerinden olan Bursa, sektörün dış ticaret hacmine güç katacak önemli bir organizasyona daha ev sahipliği yaptı. Türk tekstil üreticilerini dünyanın dört bir yanından alıcılarla buluşturan Bursa Textile Show 9. kez ziyaretçilerini ağırladı. Bu yıl ilk defa Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen fuarda 200’e yakın firma 2024 ilkbahar-yaz giysilik kumaş koleksiyonlarını sektör profesyonellerinin beğenisine sundu.

Sektörün kalbi Bursa’da attı

BTSO ve UTİB ortaklığında koordine edilen alım heyetleri ve KFA Fuarcılık’ın çalışmaları çerçevesinde Avrupa ve Ortadoğu ülkeleri başta olmak üzere 70 ülkeden gelen binin üzerinde nitelikli yabancı alıcı da firmalarla iş görüşmeleri gerçekleştirdi. 4 holde, toplam 10 bin metrekarelik alanda düzenlenen fuarda ayrıca trend alanlarıyla birlikte yapılan seminerlerle katılımcılar sektördeki son yenilikleri keşfetme imkanı buldu. Sektörün kalbinin attığı fuarı 3 gün boyunca yerli ve yabancı toplam 8 bin iş profesyoneli ziyaret etti.

“Dünyanın dört bir yanından alıcıyı sektörümüzle buluşturduk”

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Bursa iş dünyasının ihracat odaklı büyümesine yönelik gerçekleştirdikleri çalışmalar çerçevesinde 2023 yılında bir fuar organizasyonunu daha geride bıraktıklarını söyledi. Ocak ayında 80’e yakın ülkeden alıcının ziyaret ettiği Junioshow Fuarı’nın ardından Bursa Textile Show Fuarı’nda da dünyanın farklı coğrafyalarından sektör profesyonellerini Bursa’da ağırladıklarını ifade eden Burkay, ABD’den Japonya’ya Hindistan’dan İspanya’ya Rusya’dan Ürdün’e kadar sektörün önemli oyuncularının yer aldığı alım heyetlerini fuarda iş dünyası temsilcileriyle buluşturduklarını kaydetti. İbrahim Burkay, “Paydaşların güçlü iş birliği ve tekstil sektörü temsilcilerimizin özverili yaklaşımlarıyla Bursa Textile Show’un dokuzuncusunu tamamladık. Bursa’mız tekstil ve kumaş sektöründe kaliteli üretimi ve tasarımıyla uluslararası arenada önemli bir merkez konumunda. Kentimizin sektördeki rekabetçiliğini güçlendirmek istiyoruz. Fuar bu yıl bizim için ayrıca farklı bir anlam taşıyor. Ülke olarak Şubat ayında Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem felaketi yaşadık. Bizler de yardımlaşma ve dayanışma şuuruyla düzenlediğimiz fuarımızın gelirini deprem bölgesindeki ihtiyaçların karşılanması amacıyla kullanacağız. Bu noktada tüm firmalarımıza bu zorlu süreçteki destekleri ve fedakarlıkları için teşekkür ediyorum.” dedi.

Bursa Textile Show ile sektör yeni pazarlara kapı açtı

UTİB Başkanı Pınar Taşdelen Engin, Türk tekstilinin dünya trendlerinde yön verici pozisyonda olmasında uluslararası nitelikli fuarların etkisinin büyük olduğunu belirterek, “Tedarik zincirinin tüm aşamalarının gerçekleştiği Bursa’da 9’uncusunu gerçekleştirdiğimiz Bursa Textile Show Fuarı da bu anlamda sektörün ihracat ivmesinin güçlenmesine katkı sağladı. Fuarda ‘Turkish Textile Network (TTN) Natureverse Reflect Vol.2’ etkinliğimizde de ipliğinden kumaşına, tasarımından bitmiş ürününe kadar her aşamada tamamen TTN üyesi firmalar tarafından üretilen kıyafetleri, nitelikli yerli ve yabancı alıcıların beğenisine sunduk. Bu noktanın ilgi odağı olması da ayrıca sevindirici. Ekolojik Tekstiller UR-GE Projesi’nde küme üyesi firmaların yabancı alım heyeti ile gerçekleştirdiği B2B görüşmeleri de önemli iş birlikleri ile sonuçlanırken yeni pazarlara kapı açtı. Sektör temsilcileri ile yabancı iş profesyonellerinin bir araya geldiği Bursa Textile Show, ülke standartlarının üstünde bir organizasyona dönüştü. Deprem yaralarını sardığımız bir dönemde burada elde edilen gelirin bölgeye aktarılması da çok önemli. Ülke olarak zor bir dönemden geçerken Türk tekstil, hazır giyim ve konfeksiyonunun gerçekten çok güçlü olduğunu göstererek motivasyonumuzu artırmış olduk.” ifadelerini kullandı.

Bursa Textile Show 5-7 Eylül 2023’te

BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, fuar organizasyonlarının sadece firmaların ihracat hedeflerine değil, kentin ticaret hayatına katkı sağladığını söyledi. Bu yıl yeni yerinde yeni konsepti ile ziyaretçilerini ağırlayan Bursa Textile Show’un 5-7 Eylül 2023 tarihleri arasında ikinci kez kapılarını açacağını vurgulayan İsmail Kuş, “Tekstil sektörünün Türkiye’deki en önemli buluşmalarından birisi olan Bursa Textile Show her geçen dönem büyüyor. Hedefimiz sektörümüzün katma değerli üretimdeki tecrübesini ihracat pazarlarında da daha fazla göstermesini sağlamak. Bu yolda çalışmalarımızı sürdüreceğiz.” diye konuştu.

Sektör fuardan memnun

İpekiş Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi, UTİB Denetim Kurulu Üyesi Aşkın Kandil, her yıl fuarın daha da geliştiğini belirterek, “Hem katılımcılar, hem de ziyaretçiler için daha etkili ve sonuçları itibariyle de olumlu olacağını düşünüyorum. İşimize dört elle sarılmak için böyle bir motivasyonumuz da var. Bu yıl Uluslararası Fuar Merkezi’nde gerçekleşen fuar, alan genişliği ve tüm hizmetler bakımından hepimizi çok mutlu etti. Yenilerini inşallah hep birlikte başarılı bir şekilde gerçekleştireceğiz.” dedi.

BTSO Meclis Üyesi Yavuz Özdemir, Bursa Textile Show Fuarı’nın her yönüyle büyüdüğünü belirterek, alıcıların fuardaki yeni konseptinden memnun kaldığını ifade etti. Seçen Tekstil Genel Müdürü Hilal Gülseçen ise fuar boyunca hem yurt içinden, hem yurt dışından alım heyetlerini ağırladıklarını kaydederek, fuarda 2024 ilkbahar-yaz tasarımlarını tanıttıklarını belirtti.