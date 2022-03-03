banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Mart 2022 kira artış oranı belli oldu!
Mart 2022 kira artış oranı belli oldu!
Kayserispor yarı finalde!
Kayserispor yarı finalde!
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Nuri Killigil paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Nuri Killigil paylaşımı
Ordu’dan, Rusya’nın Ukrayna operasyonuna tepki
Ordu’dan, Rusya’nın Ukrayna operasyonuna tepki

Bursa TB Online Akademi’de Çay 5.0 söyleşilerinin konuğu TOBB Borsalar Müdürü Yiğit Ateş oldu

TOBB Borsalar Müdürü Yiğit Ateş, Bursa TB Online Akademi’de Çay 5.0 söyleşilerinin konuğu oldu. Avrupa Birliği’nin Yeşil Mutabakat ile ticarette yeni bir dünya düzeni başlatmayı hedeflediğini söyleyen Yiğit Ateş, Türkiye’nin entegrasyon sürecini hızlandırması gerektiğini vurguladı.

BURSA 03.03.2022, 10:23
Bursa TB Online Akademi’de Çay 5.0 söyleşilerinin konuğu TOBB Borsalar Müdürü Yiğit Ateş oldu

TOBB Borsalar Müdürü Yiğit Ateş, Bursa TB Online Akademi’de Çay 5.0 söyleşilerinin konuğu oldu. Avrupa Birliği’nin Yeşil Mutabakat ile ticarette yeni bir dünya düzeni başlatmayı hedeflediğini söyleyen Yiğit Ateş, Türkiye’nin entegrasyon sürecini hızlandırması gerektiğini vurguladı.

Bursa Ticaret Borsası’nın (Bursa TB) gelişim platformu olarak hayata geçirdiği Bursa TB Online Akademi, Çay 5.0 söyleşileri ile devam ediyor. AB Yeşil Mutabakatı ve yeşil dönüşüm sürecinin ele alındığı etkinliğin bu ay ki konuğu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Borsalar Müdürü Yiğit Ateş oldu. Bursa TB Konferans Salonu’nda ve eş zamanlı çevrimiçi olarak hibrit şekilde gerçekleştirilen programı Bursa TB Meclis Üyesi Mustafa Aksu, Genel Sekreter Fehmi Yıldız ile birlikte çok sayıda katılımcı takip etti. Programda konuşan TOBB Borsalar Müdürü Yiğit Ateş, Avrupa Yeşil Mutabakatı ve beraberinde yaşanacak yeşil dönüşüm süreci ile bu sürecin Türkiye’ye etkisi hakkında bilgiler verdi.

İklim nötr Avrupa hedefi

Avrupa Birliği Yeşil Mutabakat sürecinin 11 Aralık 2019 tarihinde alınan kararla başladığını söyleyen Yiğit Ateş, “Avrupa Birliği, Yeşil Mutabakat ile birlikte ilk etapta 2030 yılına kadar sera gazı emisyonlarını yüzde 55, karbon salınımını ise yüzde 50 oranında azaltmayı hedefliyor. 2050 yılında ise iklim nötr bir kıta Avrupası oluşturmayı amaçlıyor. Aslında yeşil kavramı her zaman doğa ve çevre bağlantılı olan bir kavram ancak AB Yeşil Mutabakatı’nda ticari beklentilerde söz konusu. Çünkü bu süreçte modern ve yenilikçi politikalar ile rekabet ortamları oluşturulacak” dedi.

AB’den Yeşil Mutabakata 1 trilyon euro yatırım

Avrupa Birliği’nin Yeşil Mutabakat ile birlikte sadece çevre bağlamında değil, ticarette de yeni bir dünya düzeni başlatmayı amaçladığını kaydeden Yiğit Ateş, “Enerjiden ulaşıma, tarımdan sanayiye hatta vergilendirmeye kadar komple yeni bir sistem ile karşı karşıya kalacağız. Bunun farkında olan Avrupa Birliği oluşturduğu eylem planları ile Yeşil Mutabakata entegrasyon için çalışmalar yürütürken, önümüzdeki 10 yıl için yaklaşık 1 trilyon Euro’luk bir yatırım planıyla da bu süreçte etkin olmayı hedefliyor” diye konuştu.

“Emisyon Ticaret Sistemi’ne entegrasyonu hızlandırmalıyız”

Avrupa Birliği’nin bu süreçte ticaret yaptığı ülkeler ile alakalı çeşitli sistemler geliştirdiğini kaydeden TOBB Borsalar Müdürü Yiğit Ateş, bu sistemlerin en önemlisinin emisyon ticaret sistemi olduğunu vurguladı. 25 milyar Euro kaynak ayrılan bu sistem neticesinde sınırda karbon salınım oranına göre ithalatta fiyatlamanın belirleneceğine dikkati çeken Ateş, “Emisyon ticaret sistemi aslında Avrupa Birliği’nin karbon pazarı. Bu gazların salınımından sorumlu olan sektörlerin yüzde 45’inin olduğu bir sistemden bahsediyoruz. Avrupa Birliği, ithal ettiği ürünlerde karbon gümrük vergisi koyacak. 2026’dan itibaren AB’ye doğrudan para ödemeye başlayacağız. Biz ’Para kazanalım.’ derken AB’ye bundan dolayı para ödeyeceğiz. Eğer gerekli önlemleri almazsak bu rakam yılda yaklaşık 770 milyon Euro. Türkiye olarak 2026 yılına kadar bu sisteme entegre olabilmek adına çalışmalarımızı hızlandırmalıyız” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin Yeşil Mutabakat Eylem planı çerçevesinde çalışmalar yürüttüğünü kaydeden Ateş, entegrasyonun kolay olmadığını bu nedenle özellikle firmaların hibelerden yararlanması gerektiğini ve Ufuk Avrupa Hibe programlarının özellikle özel sektör tarafından takip edilmesi gerektiğini söyledi.

“Tarımda temel sorun bilinçsiz kullanım”

AB Yeşil Mutabakatı kapsamında tarım sektörünü bekleyen dönüşüme değinen Yiğit Ateş, dünyada değişen tarım politikaları ile birlikte tarımın da artık ekilen bir ürün olmaktan çıkıp uluslararası ilişkilerde kullanılan ciddi bir argüman haline geldiğini ifade etti. AB’nin Yeşil Mutabakat kapsamında tarımda 5-6 maddelik eylem planı oluşturduğunu bunlardan en önemlisinin pestisit kullanımı olduğuna vurgu yapan Ateş, “Avrupa Birliği tarımda pestisit kullanımını yüzde 50, kimyasal gübre kullanımını yüzde 20 azaltmayı planlıyor. Aslında Türkiye olarak pestisit konusunda kötü bir durumda değiliz. Örneğin biz, Avrupa ülkelerine göre daha az pestisit kullanıyoruz ancak bizim temel sorunumuz maalesef bilinçsiz kullanım. Dolayısıyla bizim asıl yapmamız gereken pestisit gibi kalıntıları, ilaçları kullanırken, üreticilerimizi kesinlikle bilinçlendirmemiz, daha doğru bir kullanıma gitmemiz lazım” diye konuştu.

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 27 66
2. Konyaspor 27 49
3. Başakşehir 27 46
4. Fenerbahçe 27 46
5. Adana Demirspor 27 45
6. Beşiktaş 27 44
7. Alanyaspor 27 43
8. Hatayspor 27 42
9. Karagümrük 27 39
10. Kayserispor 27 38
11. Gaziantep FK 27 36
12. Galatasaray 27 35
13. Sivasspor 27 34
14. Antalyaspor 27 32
15. Kasımpaşa 27 29
16. Giresunspor 27 29
17. Göztepe 27 27
18. Altay 27 25
19. Rizespor 27 23
20. Ö.K Yeni Malatya 27 17
Takımlar O P
1. Ankaragücü 26 55
2. Ümraniye 26 52
3. Bandırmaspor 26 46
4. Erzurumspor 26 44
5. İstanbulspor 25 43
6. Eyüpspor 25 42
7. Samsunspor 25 39
8. Manisa Futbol Kulübü 26 36
9. Adanaspor 26 34
10. Boluspor 25 34
11. Tuzlaspor 25 34
12. Keçiörengücü 25 34
13. Gençlerbirliği 26 33
14. Kocaelispor 25 29
15. Menemen Belediyespor 26 29
16. Denizlispor 26 27
17. Altınordu 26 25
18. Bursaspor 24 24
19. Balıkesirspor 25 11
Takımlar O P
1. M.City 27 66
2. Liverpool 26 60
3. Chelsea 25 50
4. M. United 27 47
5. West Ham United 27 45
6. Arsenal 24 45
7. Tottenham 25 42
8. Wolverhampton Wanderers 26 40
9. Southampton 26 35
10. Brighton 26 33
11. Crystal Palace 27 30
12. Leicester City 24 30
13. Aston Villa 25 30
14. Newcastle 25 25
15. Brentford 27 24
16. Leeds United 26 23
17. Everton 24 22
18. Burnley 25 21
19. Watford 26 19
20. Norwich City 26 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 26 60
2. Sevilla 26 54
3. Real Betis 26 46
4. Barcelona 25 45
5. Atletico Madrid 26 45
6. Real Sociedad 26 44
7. Villarreal 26 42
8. Athletic Bilbao 26 37
9. Valencia 26 33
10. Osasuna 26 33
11. Celta Vigo 26 32
12. Rayo Vallecano 25 31
13. Elche 26 29
14. Espanyol 26 29
15. Getafe 26 27
16. Mallorca 26 26
17. Granada 26 25
18. Cadiz 26 21
19. Deportivo Alaves 26 21
20. Levante 26 18