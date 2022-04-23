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Bursa SMMMO Başkan Adayı Fatih Arslan: "Yapacak çok projemiz, kat edecek çok mesafemiz var"

Bursa Meslekte Dayanışma ve Birlik Grubu üyeleriyle iftar sofrasında bir araya geldi. Bursa SMMMO Başkan Adayı Fatih Arslan, "Yapacak çok projemiz, kat edecek çok mesafemiz var. Ama biliyoruz ki hep birlikte olursak daha da fazlasını, daha da iyisini başarabiliriz" dedi.

BURSA 23.04.2022, 15:10
Bursa SMMMO Başkan Adayı Fatih Arslan: "Yapacak çok projemiz, kat edecek çok mesafemiz var"

Bursa Meslekte Dayanışma ve Birlik Grubu üyeleriyle iftar sofrasında bir araya geldi. Bursa SMMMO Başkan Adayı Fatih Arslan, "Yapacak çok projemiz, kat edecek çok mesafemiz var. Ama biliyoruz ki hep birlikte olursak daha da fazlasını, daha da iyisini başarabiliriz" dedi.

Haziran ayında yapılacak Bursa SMMMO seçimlerine hazırlanan Bursa Meslekte Dayanışma ve Birlik Grubu, üyeleriyle geleneksel iftar yemeğinde buluştu. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi-Yıldırım Beyazıt Salonu’nda düzenlenen iftar programı Kur’an-ı Kerim okunması ile başladı. İftar programına, Bursa Büyükşehir Başkanvekili Murat Demir, siyasi partilerin serbest muhasebeci ve mali müşavir olan temsilcileri, Bursa Vergi Dairesi Grup Müdürü Selim Aktaş, SGK İl Müdür Yardımcısı Erkan İşçi, Bursa SMMMO Başkanı Doğan Yılmaz, Bursa YMM Odası Başkanı Kemal Tığoğulları ile çok sayıda serbest muhasebeci ve mali müşavir katıldı.

Bursa SMMMO Başkan Adayı Fatih Arslan, iftar sonrası yaptığı konuşmada, Ramazan’ın sevgi, samimiyet, dayanışma ve paylaşmak olduğunu belirterek, “Bizler, birbirimize tebessüm etmeyi unutmadan, birbirimizi kırmadan, birbirimize saygı ve hoşgörü göstererek bu mübarek ayın gerçek amacına ulaşmasını sağlayabiliriz. Unutmayalım ki birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuz müddetçe her geçen gün daha da güçleneceğiz. Üstad Necip Fazıl Kısakürek’in ‘Eğer tadını bilirseniz, ekmeği paylaşmak ekmekten daha lezzetlidir’ sözleriyle bu güzel akşamda, sizlerle aynı sofrayı paylaşmaktan dolayı mutluluk duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Ramazan ayının sonuna yaklaşırken nice ramazanlarda sağlık ve huzurla bir arada olabilmeyi temenni ediyorum” dedi.

Mesleğinize ve odanıza sahip çıkın

Haziran ayında yapılacak Oda seçimlerine de değinen Arslan, söyleyecek çok sözleri ve çözülecek pek çok sorun olduğunu dile getirerek, “Yapacak çok projemiz, kat edecek çok mesafemiz var. Ama biliyoruz ki hep birlikte olursak daha da fazlasını, daha da iyisini başarabiliriz. Ben bir arkadaşınız, meslektaşınız olarak ve bir birinden kıymetli kurul adayı arkadaşlarım ile bir yola çıktık ancak bu yolda sizlerin desteği şart. Tercihiniz kimden yana olursa olsun ama mutlaka sandığa gelin, oyunuzu kullanın, mesleğinize ve odanıza sahip çıkın” diye konuştu.

Arslan, şöyle devam etti:

“Mevcut yönetimde bulunan arkadaşlarımıza sundukları hizmetler için huzurlarınızda teşekkür ediyoruz. Lakin sergiledikleri performansı beğenmediğimiz, ortaya koydukları vizyonu yetersiz bulduğumuz ve bazı uygulamalarını eleştirdiğimiz için Meslekte Dayanışma ve Birlik Grubu olarak odamız üyelerine bu sefer tercihinizi bizden yana kullanın ve aradaki farkı görün demek istiyorum. Mesleğimizin çözülmeye muhtaç pek çok sorunu bulunmaktadır. Çözüm için akılcı stratejilere, kararlı bir iradeye ve iş bilen yöneticilere ihtiyaç vardır.”

İftar programı, yönetim kurulu üyesi adaylarının konukları selamlaması ile sona erdi.

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