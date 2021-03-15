Bursa siyaseti cenazede buluştu

AK Parti Mustafakemalpaşa İlçe Başkanı Murat Hallaçoğlu’nun annesi Aysel Hallaçoğlu toprağa verildi.

14 Mart 2021 Pazar günü vefat eden Aysel Hallaçoğlu (72) son yolculuğuna uğurlandı. Uzun süredir tedavi gördüğü Devlet Hastanesi’nde 13 Mart Pazar günü vefat eden merhumenin cenazesi bugün saat 14.00’de Mustafakemalpaşa Adile Mezarlığı’nda kılınan namazı müteakip defnedildi. Cenazeye AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen ve Mustafa Esgin, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, ilçe parti başkanları, kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.