Bursa ’sınırları’ aşıyor

2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa, Kırgızistan’da 13-14 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek Uluslararası Turizm Fuarı’nda tanıtılacak.

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) tarafından 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edilen Bursa için başta ata toprakları olmak üzere dünyanın dört bir yanında tanıtım faaliyetleri düzenleniyor. Turizmde marka kent hedefiyle Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Bursa Kültür A.Ş. tarafından koordine edilen tanıtım faaliyetleri çerçevesinde Ulu Şehir Bursa, Kırgızistan’ın Çolpon-Ata Ruh Ordo Kültür Kompleksi’nde 13-14 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek Uluslararası Turizm Fuarı’nda (YSSYK KUL-İTF) tüm değerleriyle tanıtılacak. Kırgızistan’ın Çolpan Ata kentine kıyısı bulunan ve doğal güzellikleriyle önemli bir turizm merkezi olan Issık Göl’deki Uluslararası Turizm Fuarı’nda kurulacak olan Bursa standında kentin en önemli marka değerlerinden Bursa ipeğinin yanı sıra her biri bir sanat eseri olan ipek halı ve kumaşlarla cam-seramik ürünleri de görücüye çıkacak. Türk-İslam geleneksel el sanatlarının tanıtılacağı fuar çerçevesinde ziyaretçiler ayrıca, Bursa’nın meşhur lezzetlerini de tatma fırsatı yakalayacak.

Türkiye’nin yanı sıra Rusya, Moğolistan, Çin, Kazakistan, Gürcistan, İran ve Katar’dan da katılımın olacağı fuar çerçevesinde, 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa’nın tanıtımı için özel bir de oturum düzenlenecek. Kırgızistan’ın önde gelen üniversitelerinden olan Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’nde de 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa’nın tanıtımı yapılacak. İki gün boyunca devam program çerçevesinde ‘Bursa Günleri’nin yanı sıra kentin kültürel ve turistik odak noktalarıyla sahip olduğu destinasyonlar, B2B görüşmeleri çerçevesinde tur operatörleri ve acente temsilcileriyle turizm profesyonellerine anlatılacak.