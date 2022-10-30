Bursa sanatın ve eğlencenin merkezi oluyor

Ünlü sinema ve dizi oyuncusu Mert Fırat Bursa’da kültür sanat merkezi açmak için inşaat sektörünün önde gelen firmalarından biri ile anlaşma imzaladı.

Türkiye’de inşaat, turizm ve perakende sektörlerinde her geçen gün ivmelenen bir stratejiye sahip olan Atış Şirketler Grubu’nun en önemli projelerinden DownTown, kültür, sanat ve eğlence alanlarında Türkiye’nin en önemli girişimleri olan DasDas ve Hupalupa ile gerçekleştirdikleri işbirliklerinin ayrıntılarını açıkladığı bir basın toplantısı düzenledi. Downtown Bursa’nın şehrin her alandaki cazibe merkezi olma hedefiyle adımlarına hız veren Atış Şirketler Grubu CEO’su Ahmet Atış, DasDas’ın kurucularından ünlü oyuncu Mert Fırat ve Hupalupa Genel Müdürü Merve Timurlenk Şengül’le işbirliği anlaşması imzalamak için bir araya geldi. Atış Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hüsamettin Atış ve Pars Toprak A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Erdönmez’in de katıldığı toplantıda, DasDas Performans Sanatları Merkezi ve Hupalupa Aile Eğlence Merkezi için ilk imzalar atıldı. İmza törenlerinin açılış konuşmasını gerçekleştiren Ahmet Atış, DasDas ve Hupalupa gibi alanının lideri ve yenilikçi disiplinlere sahip kurumlar ile birlikte proje üretmekten dolayı son derece mutlu olduklarını dile getirdi. Atış, “DasDas bizim kültür-sanat ile ilgili yaptığımız yatırımların ilk ayağı idi ve bizim için çok güzel bir başlangıç oldu. Eskiden ‘Bursa’da yapacak bir şey yok, İstanbul’a gidelim’ derdik. Biz DasDas ile birlikte bu akımı tersine çevirmek istiyoruz. DasDas ile işbirliğimiz sadece Bursa ile de sınırlı kalmayacak, Bodrum ve İngiltere ile ilgili de atılımlarımız olacak. Yaşam merkezi, artık sadece ticari bir yapı değil, tüm şehrin sahiplenmesi gereken bir kamusal alandır. Hupalupa ile kurguladığımız eğlence merkezimiz ise neredeyse tüm AVM’nin potansiyelini yüklenen bir konumda. Ailelerin yalnızca çocuklarını eğlendireceği değil, hep birlikte vakit geçirebilecekleri bir şekilde kurgulandı. Bu iki markayı DownTown markası ile yan yana koymak bizim için gurur kaynağıdır” şeklinde konuştu.

Her yıl turnelerle birlikte 600’den fazla etkinlik çerçevesinde 500 bin’den fazla sanatsever fiziksel olarak dokunan bir marka olan DasDas’ın Kurucularından ünlü oyuncu Mert Fırat işbirliği imzalarının ardından yaptığı konuşmada şu açıklamalara yer verdi: “Bu proje ilk çizildiği günden beri firmanın bu hayali nasıl hayata geçiririz fikrinin peşinde koştuk. Hem vizyonlarımızın hem de gönüllerimizin buluştuğu bir proje oldu. Bursa, tiyatroda çok büyük tarihsel izler barındırıyor ve çok değerli sanat üretimlerinin izlerini taşıyor. Biz DasDas Bursa ile İstanbul’u ve tüm bölgeyi Bursa’ya çekmeyi amaçlıyoruz. Buradaki projede Bursalı sanatçıları ve onların üretimlerini de dünya ile buluşturacağız. DasDas Bursa’da 540 kişilik tiyatro salonumuz, bin kişinin gezebileceği müzemiz ve iki bin kişinin aynı anda izleyebileceği bir konser alanımız olacak. Ayrıca XMedia ile de dijital sanatı, sanatseverler ile buluşturuyor olacağız. Bir an önce açılışı yapmak istiyoruz. Şu anda görünürde olan açılış tarihimiz Mart ayı. Açılışta sürprizler ile dolu beş günlük bir galamız da olacak.”

Toplantıda söz alan Hupalupa Genel Müdürü Merve Timurlenk Şengül ise amaçlarının en yeniyi, en iyiyi insanlarla buluşturmak olduğu için Bursa’nın en cesur ve yenilikçi projesi DownTown’da yer aldıklarını söyledi. Şirketin vizyonu ile çağının bir adım ötesinde kurgulanan projenin başarısının Bursa ile sınırlı kalmayacağını söyleyen Şengül, “DownTown Projesi’nde de Atış ile birlikte, her yaştan misafire ailecek ve arkadaşlarıyla deneyimleyebilecekleri, içinde; sporun, dijital teknolojilerin ve dünyadaki en yeni eğlence trendlerinin bulunduğu dev bir dünya inşa ediyoruz” şeklinde konuştu.

Pars Toprak A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Erdönmez de DownTown Müze çerçevesinde Bursa’da külliyeleri bulunan Osmanlı padişahlarının eserlerinden ve hikayelerinden oluşacak dijital bir sergi de planladıklarını belirtti. Erdönmez, hayata geçirilecek DasDas, Hupalupa ve dijital sergilerle, tam anlamıyla bir cazibe merkezine dönüşeceğini sözlerine ekledi. Sanatçı Mert Fırat ve eşi İdil Fırat’la birlikte, merkez bünyesindeki müzeyi de ziyaret ederek, Bursa’ya geldiği dönemlerde Atatürk’ün de bindiği klasik araçları inceledi.