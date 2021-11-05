Bursa Orman Bölge Müdürlüğünde görev değişimi

2017 yılından bu yana Bursa Orman Bölge Müdürlüğü yapan Yalçın Akın’ın Orman Genel Müdürlüğüne görevlendirilmesi üzerine, yerine Konya Orman Bölge Müdür Yardımcısı Mustafa Ülküdür getirildi.

Bursa’da 5 Kasım 2021 tarihinde göreve başlayan Bursa Orman Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür, 1978 yılında Mersin’in Anamur ilçesinde dünyaya gelirken, 1999 yılında Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesinden mezun oldu. 2010 yılında Bartın Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsünde Yüksek Lisans yapan Ülküdür, 2000 yılında Orman Genel Müdürlüğüne bağlı Amenajman heyetlerinde heyet mühendisi olarak başladığı görevinde, çeşitli birimlerde yer aldı. Ülküdür, evli ve 2 çocuk babası.