Bursa Kız Lisesi Mezunları Derneği’nden Ankara çıkarması

Bursa Kız Lisesi Mezunları Derneği Ankara’da Ata’nın huzurunda buluşarak şeref defterini imzaladılar.

Bursa Kız Lisesi Mezunları 3 Aralık Cumartesi günü Anıtkabir’de özel törenle Atanın huzurunda buluştu.

Bursa Kız Lisesi Mezunları Derneği Atatürk’ün mozolesine çelenk sunumunu yaptı. Ardından ise Bursa Kız Lisesi Mezunları Derneği Başkanı Serap Erzen, şeref defterine "Bursa Kız Lisesi Mezunları olarak Ata’nın huzurunda bulunmaktan duydukları onur ve gurur" duydukları yazısını yazdı.