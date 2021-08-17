Bursa Kent Konseyi’nden önemli buluşma

Bursa Kent Konseyi Engelliler Meclisi, Bursa’da engelliler alanında faaliyet gösteren dernekleri bir araya getirerek buluşma programı tertip etti.

Merinos AKKM Muradiye Salonu’ndaki buluşmaya Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Yardımcısı Orhan Bayrak, Büyükşehir Belediyesi Engelliler Şube Müdürü Yasemin Şavşatlı, Engelliler Meclisi İbrahim Sönmez, Sağlık Çalışma Grubu Temsilcisi Prof. Dr. Sedat Demir, BURKENT Genel Müdürü Ahmet Avcı ile dernek başkanları ve temsilcileri katıldı. Ayhan Zenbilci’nin yönettiği buluşmada sağlık raporu, istihdam ve eğitim başlıklarında talepler, meseleler ve çözüm yolları konuşuldu.

Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan, konunun muhataplarının bir arada olduğu önemli bir toplantı gerçekleştirdiklerini söyledi. Bursa Kent Konseyi camiası adına çok mutlu bir gün olduğunu ifade eden Orhan, “Hemen hemen bütün dernekler burada. Bu birliğin devam etmesini diliyorum. Bu birlik devam ettikçe daha güçlü bir sesin çıkacağını hepimiz bilmeliyiz. Bugün birçok konu başlığı altında çeşitli sorunları konuştuk. Bunların içinde öne sağlık raporu konusu çıktı. Önümüzdeki günlerde düzenleyeceğimiz çalıştayın da ana konusu bu oldu. Çalıştayda sağlık raporu ile ilgili ‘ne gibi sorunlar var?’ ‘ne gibi eksiklikler var?’ çözüm önerileri ile beraber bunlara çok iyi hazırlanmalıyız. En üst makamda ilgililere nasıl ulaştıracağımızı düşünmeliyiz. Bugün çok verimli bir toplantı gerçekleştirdik. İnşallah düzenleyeceğimiz çalıştay da böyle güçlü olacaktır” dedi.