Bursa iş dünyasının sorunları ve talepleri TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’na iletildi

Bursa TB Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı başkanlığında Meclis ve Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan heyet, Ankara’da TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nu ziyaret etti. Görüşmede, Bursa TB’nin yeni dönem projeleri ile sektörlerin beklentilerine ve yaşadıkları sorunların çözümüne ilişkin istişarelerde bulunuldu.

Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, Meclis Başkanı Mehmet Aydın ile Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nu makamında ziyaret etti. Ankara’daki TOBB İkiz Kulelerde gerçekleşen ziyarete, Özer Matlı ve Mehmet Aydın’ın yanı sıra Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları İbrahim Özhan ve İsmail Aslım, Yönetim Kurulu Üyeleri İlker Birgül, Gökhan Onur, Serdar Yıldız ve Emrah Silmez, Meclis Başkan Yardımcısı Mustafa Aksu, Meclis Katip Üyesi Sabriye Şen, Meclis Üyeleri Mehmet Korkmaz, Hikmet Bosut, Hakan Kırmızıay, Cengiz Camcı, Sercan Alagöz ve Mehmet Edemen ile Genel Sekreter Fehmi Yıldız katıldı. Oldukça samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Hisarcıklıoğlu, TOBB yönetiminde birlikte çalıştığı Özer Matlı’ya ‘hayırlı olsun’ dileklerini iletirken, yeni dönem çalışmalarında Bursa TB heyetine başarılar diledi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’na tam destek

Ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bursa TB Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, “Seçimlerimizi camiamıza yakışır bir şekilde, birlik ve beraberlik içerisinde, huzur ortamında tamamladık. Aramıza katılan yeni arkadaşlarımızla birlikte TOBB Başkanımız Sayın Hisarcıklıoğlu’nu ziyaret ederek, kendilerinin bilgi ve deneyimlerinden istifade ettik. TOBB Yönetim Kurulu Üyesi olmam dolayısıyla Sayın Başkanımızla çok yakın çalışma fırsatı buldum. Başkanımız, yaptıklarıyla bugün sadece oda-borsa camiamıza değil, tüm Türk iş dünyasına örnek oluyor. Bizler de bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz çalışmalarda hep, Başkanımızın ortaya koyduğu vizyon ve hedefler doğrultusunda hareket etmeye gayret gösterdik. Yeni dönemde de Bursa ve Türkiye ekonomisine değer katacak projeleri hayata geçirme noktasında aynı heyecanı duyuyoruz. Ziyaretimiz sırasında ayrıca Bursa Ticaret Borsası olarak, mayıs ayında gerçekleştirilecek TOBB Genel Kurulu’nda Rifat Hisarcıklıoğlu Başkanımızla devam etme, kendilerini yeniden TOBB Başkanı olarak görme arzumuzu dile getirdik” diye konuştu.

Sorunlar Hisarcıklıoğlu’na iletildi

Ziyaret sırasında Meclis üyelerinin, sektörleriyle ilgili sorunları ve beklentileri TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’na aktardığını dile getiren Başkan Özer Matlı, “İşletmelerimizin karşı karşıya kaldığı sorunların temelinde yüksek enflasyon yatıyor. Yüksek enflasyon, işletme sermayelerini ve yatırımları ciddi biçimde olumsuz etkiliyor. Bu noktada, Başkanımızın da ifade ettiği gibi firmalarımızın acil olarak enflasyon muhasebesi adımının atılmasını beklediklerini dile getirdik. Bununla birlikte enerji maliyetlerindeki artış, kredilere ulaşımda yaşanan zorluklar, araç filosunu yenilemek isteyen işletmelerimizin uzun vadeli kredi kullanım imkânı bulamamaları, organik tarıma yönelik desteklemelerin yeniden devreye alınması, tarım ve hayvancılıkta girdi maliyetlerinin yüksekliği başta olmak üzere sektörlerimizde yaşanan pek çok sorunu Başkanımıza iletme imkânı bulduk. Sayın Başkanımız bugüne kadar ilettiğimiz her konuda taleplerimize hassasiyet göstererek, çözümü noktasında ciddi adımlar atılmasını sağladı, bizlerin taleplerini hiçbir zaman geri çevirmedi. Meclis üyelerimizin aktardığı sorunlarla da yakından ilgilenen Başkanımıza şahsım, kurumum ve Bursa iş dünyası adına şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.