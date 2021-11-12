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Bursa iş dünyası yeni yatırım hedefleri ve işbirliği için Erzurum’da

Bursa ve Erzurumlu iş dünyası ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri, ‘Şehirler Buluşuyor Ekonomi Konuşuyor’ projesi kapsamında Erzurum’da bir araya geldi. İki şehir arasındaki yatırım ve işbirliği fırsatlarını geliştirmek üzere Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ortaklığında gerçekleştirilen program kapsamında ayrıca BTSO ile Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) arasında kardeş oda protokolü imzalandı.

BURSA 12.11.2021, 09:23
Bursa iş dünyası yeni yatırım hedefleri ve işbirliği için Erzurum’da

Bursa ve Erzurumlu iş dünyası ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri, ‘Şehirler Buluşuyor Ekonomi Konuşuyor’ projesi kapsamında Erzurum’da bir araya geldi. İki şehir arasındaki yatırım ve işbirliği fırsatlarını geliştirmek üzere Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ortaklığında gerçekleştirilen program kapsamında ayrıca BTSO ile Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) arasında kardeş oda protokolü imzalandı.

Küresel ekonominin yükselen gücü Bursa, Türkiye’nin kalkınma hedefleri doğrultusunda geliştirdiği yeni projelerle üretim tecrübesini farklı şehirlerle paylaşmayı sürdürüyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde ilki Balıkesir’de gerçekleştirilen ‘Şehirler Buluşuyor Ekonomi Konuşuyor’ projesinin ikinci durağı BTSO işbirliğinde Erzurum oldu. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ve Meclis Başkanı Ali Uğur, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, BTSO Yönetim Kurulu Üyeleri ile iş dünyası ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinden oluşan Bursa heyeti, Erzurum temasları kapsamında ilk olarak Vali Okay Memiş’i ziyaret etti. Vali Memiş, Bursa ve Erzurum gibi iki kadim şehir arasında oluşturulan güçlü sinerjinin Türkiye ekonomisinin kalkınması adına önemli bir adım olduğunu belirterek, Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş ve BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Burkay’ı tebrik etti.

Erzurum’dan Bursa’ya yatırım daveti

Bursa heyeti, Valiliğin ardından sırasıyla Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve Erzurum TSO’yu ziyaret etti. Erzurum TSO’da ayrıca BTSO ile kardeş oda protokolü imzalandı. İmza töreni öncesi düzenlenen törende sözü ilk olarak Lütfü Yücelik aldı. Erzurum’un 5 ve 6’ncı bölge teşviklerinden faydalandığını belirten Yücelik, kentin üretim ve istihdam hedefleri doğrultusunda Tekstilkent Projesi’nin de hayata geçtiğini söyledi. Bursa’nın tekstil ve konfeksiyon sektörlerinde çok önemli bir tecrübeye sahip olduğunu ifade eden Yücelik, “Bursa’nın sektördeki üretim ve yatırım gücünden faydalanmak istiyoruz. Bölgemize Bursalı yatırımcıların kazandırılması konusunda desteklerinizi bekliyoruz.” dedi.

“Erzurum’un kalkınmasına destek vermeye hazırız”

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ise Erzurum’un tekstil, konfeksiyon ve ayakkabı sektörlerinde önemli bir potansiyele sahip olduğunu söyledi. Kentteki kurumların tarımdan sanayiye geçiş noktasında üstlendikleri sorumlulukla önemli çalışmalara imza attığını belirten İbrahim Burkay, “İş dünyası temsilcilerinin rekabet gücünü artıracak her türlü operasyona katkı sağlayacağına inanıyorum. Bununla birlikte yatırımcılar için en önemli destek mekanizmalarından biri de nitelikli istihdamdır. BTSO Eğitim Vakfı bünyemizde faaliyetlerini sürdüren BUTGEM’de her yıl 4 bin ila 6 bin kişi arasında üniversite ve teknik lise mezunu gencimize iş dünyamızın talepleri doğrultusunda eğitim hizmeti sunuyoruz. Bu konuda fiziki altyapı hazırlandığı takdirde Erzurum’a da destek vermeye hazırız.” diye konuştu. İki kadim kentin iş dünyası temsilcileri olarak imzaladıkları kardeş oda protokolüyle işbirliği fırsatlarını geliştireceklerini ifade eden İbrahim Burkay, “Protokolümüzün ülkemizin dünyaya açılan kapısı Bursa’mıza ve Doğunun incisi Erzurum’umuza hayırlı olmasını temenni ediyorum.” dedi.

“Şehirler arasındaki mesafe kısaldı”

Törende hazır bulunan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise kalkınma hedeflerinin artık özel sektör eliyle gerçekleştiğine dikkat çekti. “Özel sektörü güçlendirebilirsek sosyal ve ekonomik alanda birçok sorunu da çözüme kavuşturmuş oluruz. Bu nedenle devletimiz çok önemli altyapı yatırımları ve teşviklerle sektörlerimizin gelişimine yol açıyor.” ifadelerini kullanan Sekmen, şöyle devam etti: “Şehirlerimiz arasındaki mesafeler kısaldı. Burada çok ciddi bir işgücümüz var. Tekstil, konfeksiyon ve ayakkabı sektöründe yaklaşık 5 bin kişi istihdam ediyoruz. Bizler bu rakamı 20-25 bin seviyesine taşımak istiyoruz. Bursa Büyükşehir Belediyemizin özel gayretleri ve Odalarımız arasındaki bu anlaşma, şehirlerimizi çok daha iyi noktalara taşıyacaktır. Başta Sayın Başkanım Alinur Aktaş’a ve BTSO Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın İbrahim Burkay olmak üzere Bursa heyetimize şükranlarımı sunuyorum.”

“Bu örnek buluşma ekonomide yeni kapılar açacaktır”

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ‘Şehirler Buluşuyor, Ekonomi Konuşuyor’ projesi kapsamında BTSO ile işbirliğinde Erzurum’u ziyaret ettiklerini söyledi. İş dünyası temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte kentte yaptıkları görüşmelerin ekonomide yeni kapıların açılmasına imkan sağlayacağına inandığını ifade eden Aktaş, “Bir şehirde ekonomi yoksa gelişim de çok mümkün olmuyor. Bu nedenle iki kadim kentin iş insanlarını bir araya getirdik. Bu örnek buluşmayı, Odalarımız arasında imzalanan bu protokolün ardından Bursa’da da çok daha geniş bir katılımla düzenlemek istiyoruz.” dedi.

Yeni işbirlikleri için imzalar atıldı

Konuşmaların ardından BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ve ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik kardeş oda protokolüne imza attılar. Protokolü ayrıca, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ETSO Meclis Başkanı Saim Özakalın ve BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur da imzaladı.

Bursa heyeti, Erzurum temasları kapsamında son olarak Erzurum Ticaret Borsası’nı ziyaret etti. Toplantıya ev sahipliği yapan Erzurum Ticaret Borsası Başkanı Hakan Oral, kentin tarım ve hayvancılık potansiyeline ilişkin bilgi verdi.

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