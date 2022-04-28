Bursa İl Sağlık Müdürü Yavuzyılmaz: "Aşılama ile hastalıkların üstesinden geliniyor"

Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, Türkiye’de uzun yıllardır uygulanan doğrultuda aşılama çalışmaları sayesinde birçok tehlikeli hastalığın seyrinde önemli düşüşler sağlandığını belirtti.

Her yıl nisan ayının son haftasında kutlanan Aşı Haftası çerçevesinde açıklamalarda bulunan Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, aşılamanın her yıl milyonlarca insanın hayatını kurtaran en başarılı, etkili ve düşük maliyetli sağlık müdahalelerinden birisi olduğunu ifade etti.

Türkiye’de 1981 yılında başlatılan Genişletilmiş Bağışıklama Programı doğrultusunda çocukluk çağı aşılama takviminde 13 hastalığa karşı aşı uygulaması yapıldığı bilgisini veren Dr. Yavuzyılmaz, “Ülkemizdeki tüm çocuklarımıza ve risk grubunda olan erişkinlere ücretsiz olarak aşı uygulanmaktadır. Aşılama takvimini tamamlayan bir çocuk; difteri, boğmaca, tetanoz, çocuk felci, kızamık, kızamıkçık, kabakulak, suçiçeği ve aşı ile önlenebilen hastalıklarla oluşan karaciğer iltihabı, karaciğer yetmezliği, siroz ve karaciğer kanserinden, yaygın verem hastalığından, menenjitten, zatürreden, orta kulak iltihabından ve tüm bu hastalıklar sonucu oluşabilecek sakatlık ve ölümlerden korunmaktadır” dedi.

Ulaşılan yüksek aşılama oranları ile birlikte aşılama programlarında yer alan tüm aşı ile önlenebilir hastalıklarda önemli düşüşler sağlandığına dikkat çeken Dr. Yavuzyılmaz, “Ülkemizde, 2002 yılından bu yana yürütülmekte olan kızamık eliminasyon programı çerçevesinde gerçekleştirilen yoğun aşılama çalışmaları ile kızamık vaka sayılarında önemli bir azalma kaydedilmiştir. Yine, ülkemizde olduğu gibi dünyadaki pek çok ülkede uzun yıllardır sürdürülen aşılama programları ile difteri hastalığı da görülmemektedir. Aynı şekilde çocuk felci hastalığı ise 20 yıldır ülkemizde görülmemektedir” ifadelerini kullandı.

Son yıllarda, dünya genelinde ortaya çıkan bebeklik, çocukluk çağı aşılarını reddetme ve bu konuda gösterilen tereddüttün arttığını vurgulayan Dr. Yavuzyılmaz, “Aşılanmamış veya eksik aşılı kişiler nedeniyle; küresel dolanımın artması, göçler, savaşlar gibi durumlar sonucu, aşı ile önlenebilen bulaşıcı hastalıkların görülme riski yükselmektedir. Unutulmamalıdır ki; aşılama ebeveynlerin bir sorumluluğu, çocukların ise hakkıdır” şeklinde konuştu.

Henüz daha sonlanmamış olan pandemi sürecinin, aşılara umut bağlamanın ne kadar önemli olduğunu bir kere daha ortaya koyduğunun altını çizen Dr. Yavuzyılmaz, Covid-19 pandemisinin eninde sonunda aşılar sayesinde üstesinden gelineceğini söyledi.