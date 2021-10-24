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Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür BUTGEM’i ziyaret etti

Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Eğitim Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren Bursa Tasarım ve Teknoloji Geliştirme Merkezi’ni (BUTGEM) ziyaret etti.

BURSA 24.10.2021, 13:35
Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür BUTGEM’i ziyaret etti

Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Eğitim Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren Bursa Tasarım ve Teknoloji Geliştirme Merkezi’ni (BUTGEM) ziyaret etti.

Bursa’da sektörlerin ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücünün sağlanması amacıyla faaliyetlerini sürdüren BUTGEM, Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür’ü ağırladı. BUTGEM ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasındaki işbirliği imkanlarının geliştirilmesi hedefiyle yapılacak çalışmaların değerlendirildiği ziyarette Serkan Gür, BUTGEM’in yanı sıra BTSO MESYEB, Bursa Model Fabrika, Enerji Verimliliği Merkezi ve BTSO Mutfak Akademi’yi de inceleyerek, yapılan çalışmalara ilişkin BTSO Yönetim Kurulu Üyeleri Irmak Aslan ve Muhsin Koçaslan’dan bilgi aldı.

8 ana sektörde 186 eğitim programı

BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Irmak Aslan, 12 bin metrekarelik kapalı alanda faaliyet gösteren BUTGEM’in istihdama dönük meslek edindirme kurslarının yanı sıra çalışanlara yönelik meslek geliştirme eğitimleri ve işletmelere yönelik modüler eğitim programları düzenlediğini söyledi. BUTGEM’de 8 ana sektörde 186 farklı eğitim programı düzenlendiğini kaydeden Aslan, “BUTGEM kurulduğu günden bu yana 35 bin kişiye eğitim verdi. Mezunlarının istihdam edilme oranı ise yüzde 90’ın üzerinde. Burada İŞ-KUR ile birlikte hayata geçirdiğimiz İstihdam Ofisimiz aracılığıyla da kursiyerlerimizin istihdamını kolaylaştırıyoruz. Önümüzdeki dönemde de Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile birlikte gerek eğiticilerin eğitimi gerekse de tüm diğer alanlarda işbirliğimizi güçlü bir şekilde sürdürmeye hazırız.” ifadelerini kullandı.

BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin Koçaslan ise BTSO MESYEB ve Bursa Model Fabrika’daki çalışmalara ilişkin bilgiler verdi. BTSO MESYEB’in 104 meslekteki sınav ve belgelendirme yetkisi ile alanında Türkiye’nin en kapsamlı merkezi olduğunu ifade eden Koçaslan, Bursa Model Fabrika’nın da dijital dönüşümü hedefleyen KOBİ’lere rehberlik ettiğini vurguladı.

Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde hayata geçirilen BUTGEM ve BTSO MESYEB gibi projelerin Bursa ve Türkiye’deki nitelikli işgücünün yetişmesine kaynaklık eden çok önemli projeler olduğunu söyledi. Dünyada örneğine nadir rastlanacak bir modelin Bursa’da oluşturulduğuna vurgu yapan Serkan Gür, “BTSO tarafından güçlü Bursa sanayisine yakışan bir model inşa edilmiş. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay başta olmak üzere tüm yönetim kurulunu tebrik ediyorum.” dedi.

Mesleki ve teknik eğitim işbirliği ile güçlenecek

Bursa’da mesleki ve teknik eğitimin güçlendirilmesi hedefiyle BUTGEM işbirliğinde çalışmalar yapmayı planladıklarını belirten İl Milli Eğitim Müdür Serkan Gür, şöyle devam etti: “Hem öğretmenlerimizin hem öğrencilerimizin niteliklerinin güçlendirilmesini sağlayacak önemli çalışmaları birlikte gerçekleştireceğiz. Önümüzdeki süreçte ziyaretlerimiz ve işbirliklerimiz artarak devam edecek.”

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