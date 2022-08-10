Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Gür: "Bizler yerimizde sayarsak ülkemiz yerinde sayar"

Bursa İl Millî Eğitim Müdürü Serkan Gür, öğretmenliğin bir sevda mesleği olduğunu ifade ederek, "Mesleğe adım attığımız andan itibaren her gün kendimizi yenilemeli ve gelişim içinde olmalıyız. Bizler yerimizde sayarsak ülkemiz yerinde sayar" dedi.

Müdür Gür, Millî Eğitim Bakanlığı Ölçme Değerlendirme İdari ve Mali İşler Daire Başkanı Salih Altuntaş ile birlikte Havva Aslanoba Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde (MTAL) gerçekleştirilen 2022 Yılı Sözleşmeli Öğretmen Alımı Sözlü Sınav komisyonunu ziyaret etti. Ziyarette sınava katılan öğretmen adaylarıyla bir araya gelen İl Millî Eğitim Müdürü Serkan Gür ve MEB Daire Başkanı Salih Altuntaş, öğretmen adaylarına başarılar diledi. 2022 Yılı Sözleşmeli Öğretmen Alımı Sözlü Sınav çalışmalarını yerinde inceleyen Gür ve Altuntaş, çalışmaları büyük bir titizlikle sürdüren komisyonlarda görevli il ve ilçe milli eğitim müdürlüğü idarecilerine de görevlerinde başarılar diledi.

"Bizler yerimizde sayarsak ülkemiz yerinde sayar"

Genç meslektaşlarıyla bir araya gelmenin kendisini heyecanlandırdığını ifade eden Serkan Gür; “Öğretmenlik bir sevda mesleğidir. Bu kutsal mesleğe adım atacak ve bundan sonraki yılları emanet edeceğimiz genç meslektaşlarıma başarılar dilerim. Sınıfa girdiğinizde size bakan her bir çocuğumuz, onlara verdiklerinizle yetişecek ve ülkemizin geleceğinde söz sahibi olacak. Bir çocuğumuzun hayatına dokunabilmek belki de ülkemizin geleceğine dokumak anlamına geliyor. Bu nedenle mesleğe adım attığımız andan itibaren her gün kendimizi yenilemeli ve gelişim içinde olmalıyız. Bizler yerimizde sayarsak ülkemiz yerinde sayar. Daire Başkanımız Salih Altuntaş’a ve komisyon çalışmalarımızda emeği geçenlere teşekkür ederim” diye konuştu.

2022 Yılı Sözleşmeli Öğretmen Alımı Sözlü Sınavına katılacak öğretmen adaylarına başarılar dileyen MEB Daire Başkanı Salih Altuntaş, “Burada bulunan öğretmen adaylarımız dünyanın en güzel mesleğine talip oldular. Hepsini tebrik ediyorum. Çalışmalarımızı yerinde inceleyen ve komisyonumuza destek veren İl Müdürümüz Serkan Gür’e şükranlarımı sunuyorum. Bursa ekibine, komisyon üyelerimize ve çalışmalarımıza ev sahipliği yapan Havva Aslanoba MTAL’nin idareci ve öğretmenlerine teşekkür ederim” dedi.

Sözleşmeli öğretmen alımı sözlü sınavları 13 Ağustos tarihine kadar devam edecek. 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için sözlü sınav sonuçları 16 Ağustos’ta açıklanacak. Öğretmen atama tercihleri ise 27-31 Ağustos tarihleri arasında alınacak.