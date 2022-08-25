Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Feza Takımını ağırladı
Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür, 2022 TEKNOFEST Liseler Arası İnsansız Hava Araçları Yarışmasında başarı gösteren FEZA Takımını kabul etti.
Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür, 2022 TEKNOFEST Liseler Arası İnsansız Hava Araçları Yarışmasında başarı gösteren FEZA Takımını kabul etti.
Afyon’da gerçekleştirilen 2022 TEKNOFEST Liseler Arası İnsansız Hava Araçları Yarışmasında mansiyon ödülünü alan Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri alanı öğrencilerinden oluşan FEZA Takımı, Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür’ü makamında ziyaret etti. Serkan Gür, öğrencileri gösterdikleri başarılardan dolayı tebrik etti. Meslek liselerinin TEKNOFEST gibi büyük yarışmalarda gösterdikleri başarılardan ötürü mutlu olduklarını belirten Gür, “Bu tür yarışma ve etkinliklerin öğrencilerimizin gelişimine önemli katkılar sunduğuna inanıyorum. Öğrencilerimizin bundan sonraki süreçte projelerini geliştirerek daha güzel başarılar elde edeceğine inanıyorum” dedi.
Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür öğrencilerin isteklerini kıramayarak Gazi Feza olarak adlandırılan insansız hava aracını imzaladı.
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|3
|7
|2. Başakşehir
|3
|7
|3. Beşiktaş
|3
|7
|4. Gaziantep FK
|3
|7
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|6
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|6
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|3
|6
|8. Galatasaray
|3
|6
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|6
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|3
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|3
|5
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|3
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|3
|2
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|2
|1
|15. Ümraniye
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|1
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|2
|0
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|2
|0
|18. İstanbulspor
|3
|0
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|3
|0
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|O
|P
|1. Bodrumspor
|2
|6
|2. Samsunspor
|2
|4
|3. Gençlerbirliği
|2
|4
|4. Eyüpspor
|2
|4
|5. Göztepe
|2
|4
|6. Pendikspor
|2
|4
|7. Bandırmaspor
|1
|3
|8. Sakaryaspor
|2
|3
|9. Boluspor
|2
|3
|10. Adanaspor
|2
|2
|11. Erzurumspor
|2
|2
|12. Rizespor
|2
|2
|13. Denizlispor
|2
|1
|14. Altınordu
|2
|1
|15. Keçiörengücü
|2
|1
|16. Ö.K Yeni Malatya
|2
|1
|17. Tuzlaspor
|2
|1
|18. Manisa Futbol Kulübü
|1
|0
|19. Altay
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|3
|9
|2. M.City
|3
|7
|3. Leeds United
|3
|7
|4. Tottenham
|3
|7
|5. Brighton
|3
|7
|6. Newcastle
|3
|5
|7. Fulham
|3
|5
|8. Brentford
|3
|4
|9. Crystal Palace
|3
|4
|10. Nottingham Forest
|3
|4
|11. Southampton
|3
|4
|12. Chelsea
|3
|4
|13. Aston Villa
|3
|3
|14. M. United
|3
|3
|15. Bournemouth
|3
|3
|16. Liverpool
|3
|2
|17. Everton
|3
|1
|18. Wolverhampton Wanderers
|3
|1
|19. Leicester City
|3
|1
|20. West Ham United
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Villarreal
|2
|6
|2. Real Madrid
|2
|6
|3. Real Betis
|2
|6
|4. Osasuna
|2
|6
|5. Barcelona
|2
|4
|6. Rayo Vallecano
|2
|4
|7. Athletic Bilbao
|2
|4
|8. Atletico Madrid
|2
|3
|9. Girona
|2
|3
|10. Valencia
|2
|3
|11. Real Sociedad
|2
|3
|12. Almeria
|2
|1
|13. Sevilla
|2
|1
|14. Mallorca
|2
|1
|15. Espanyol
|2
|1
|16. Celta Vigo
|2
|1
|17. Elche
|2
|1
|18. Real Valladolid
|2
|1
|19. Cadiz
|2
|0
|20. Getafe
|2
|0