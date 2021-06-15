banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Sedat Peker'den Kuzu Holding iddiaları!
Sedat Peker'den Kuzu Holding iddiaları!
MİT'ten DEAŞ'a Suriye'de büyük darbe
MİT'ten DEAŞ'a Suriye'de büyük darbe
Ünlü iş insanı evinde ölü bulundu
Ünlü iş insanı evinde ölü bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘hamdolsun’ çıkışı şaşırttı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘hamdolsun’ çıkışı şaşırttı

Bursa için sarı uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden Bursa için sarı uyarı yapıldı.

BURSA 15.06.2021, 12:15
Bursa için sarı uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden Bursa için sarı uyarı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, sağanak yağışların yarın saat 06.00’dan itibaren başlayarak 18.00’e kadar süreceğinin tahmin edildiği bildirildi. Açıklamada, "Gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklenmektedir. Yerel kuvvetli yağışların meydana getirebileceği sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgâr, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır" denildi.
banner486
Yorumlar (0)
banner422
18°
parçalı bulutlu
banner493