Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden Bursa için sarı uyarı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, sağanak yağışların yarın saat 06.00’dan itibaren başlayarak 18.00’e kadar süreceğinin tahmin edildiği bildirildi. Açıklamada, "Gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklenmektedir. Yerel kuvvetli yağışların meydana getirebileceği sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgâr, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır" denildi.