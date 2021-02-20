Bursa için sarı uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda Bursa için ’zirai don’ uyarı yapıldı.

Bugün saat 18.00’dan itibaren başlayarak pazartesi saat 10.00’a kadar süreceği tahmin edilen uyarıda, "Zirai faaliyetlerin devam ettiği kıyı kesimlerde (Marmara, Kuzey Ege, Doğu Akdeniz) hafif, Karadeniz kıyı kesiminde orta, iç kesimlerde orta yer yer kuvvetli zirai don riskinin Pazartesi günü sabah saatlerine kadar devam etmesi beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.