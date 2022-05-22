Bursa emniyetinde terfi

Gemlik’te uzun süredir görev yapan ekibiyle başarılı operasyonlara imza atan İlçe Emniyet Müdürü Abdulkadir Yüce, terfi ederek 2. Sınıf Emniyet Müdürü oldu.

Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde terfi süresi gelen rütbeli personellerden Hakan Bayer ve Mehmet Ayvaz başkomiser rütbesine, Erman Doğan da komiserliğe terfi etti.