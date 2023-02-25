Bursa ekibi Hatay’da uçkunla mücadeleye başladı

Hatay’da yaşamı normale döndürmek için tüm birimleriyle sahada etkin bir çalışma sergileyen Bursa Büyükşehir Belediyesi, deprem bölgesinde uçkunla mücadele çalışmalarına da başladı.

Büyük depremin ikinci haftasında Hatay’da görevlendirilen ve konteyner kentlerin oluşturulması, yardımların dağıtılması ve seyyar tuvalet kurumları konusunda büyük mesai harcayan Bursa Büyükşehir Belediyesi, bu görevlerin yanında yaşamın normale dönmesi için her alanda önemli çalışmalara imza atıyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi ve iştiraklerinden 400’ün üzerinde personelin aktif olarak sahada yer aldığı çalışmalara Tarım Peyzaj A.Ş de 87 personel, 26 araç ve ekipmanla destek veriyor. Özellikle yardımların dağıtımı noktasında önemli bir görev üstenen Tarım Peyzaj A.Ş.’nin 18 personeli ise ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmalarını yürütüyor. Antakya merkezinde 39 bölgede 384 seyyar tuvalet ve duşta her gün düzenli olarak dezenfeksiyon çalışması yapan ekipler, gündüz hava sıcaklarının artmasına bağlı olarak uçkunla mücadele çalışmalarına da başladı.

Bursa’dan getirilen 2 adet Mist Blower ile deprem bölgesinde uçkunla mücadeleye başlandı. Halk sağlığını doğrudan etkileyen karasinek, sivrisinek ve haşere ile mücadele konusunda da aktif rol alan Bursa ekibi, uçkunla mücadele çalışmalarıyla Hatay’da uçkun sorununun önüne geçmeyi hedefliyor.