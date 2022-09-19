Bursa Devlet Tiyatrosu perdelerini açıyor

Ahmet Vefik Paşa Bursa Devlet Tiyatrosu 1 Ekimde bir tiyatro klasiği “Othello” ile perde diyecek.

İngiliz şair, oyun yazarı Shakespeare’nin kaleme aldığı oyunun yönetmenliği ve müzikleri Romanyalı Vlad Trifaş’a ait. Kötülüğün tuzağında adalet terazisi bozulan bir dünyada, kuşku adlı kıvılcımın kıskançlık denen zehirli bir ateşe dönüşüp aklı, zihni, ruhu yakıp kavurmasının anlatıldığı oyunda; Nurettin Örük, Salih Cem Şener, Rabia Tutal, Çağrı Dulun, Adnan Tunalı, Mert Çifçi, Diyar Gönülalçak, Ali Bircan Teke, Acan Ağır Aksoy, Çağrı Zora, Nergiz Acar, Işıl Öztürk Sehlikoğlu, Sıdıka Derya Gümral, Emine Irmak Bavkır, Öykü Esendemir Örük, Ceren Kayış, İpek, Abama, Baran Balkanlar rol alıyor. Dekor tasarımı Murat Gülmez, kostüm tasarımı Fatma Sarıkurt, ışık tasarımı Sinan Mahçup imzası taşıyor. Bursa Devlet Tiyatrosu Sanat Yönetmeni Arzu Tan Bayraktutan; “2022-2023 tiyatro sezonuna “Othello” ile merhaba diyeceğiz. Ardından “Uçurtmanın Kuyruğu” ve yazar, çevirmen, devlet adamı Türk tiyatrosunun dev çınarı, Bursa Devlet Tiyatrosuna adını veren Ahmet Vefik Paşa’nın 200. Doğum yıldönümü münasebetiyle tadına doyulmaz bir başyapıt “Meraki” oyunlarımız geliyor. Heyecanla seyircilerimizi bekliyoruz” dedi.