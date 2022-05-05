banner528

banner549

banner550

banner527

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
Borsa günü yükselişle kapattı
Borsa günü yükselişle kapattı
Rusya, Danimarkalı 4 diplomatı sınır dışı etti
Rusya, Danimarkalı 4 diplomatı sınır dışı etti
HDP Genel Merkezi önünde 6 kişi gözaltına alındı
HDP Genel Merkezi önünde 6 kişi gözaltına alındı
2 ay önce gelen simit zammı Pazartesi uygulanacak
2 ay önce gelen simit zammı Pazartesi uygulanacak

Bursa Büyükşehirli satranççılar dünya zirvesinde

Yunanistan’ın Rodos Adası’nda gerçekleştirilen 2 organizasyonda Bursa Büyükşehir Belediyesporlu satranççılar 3 dünya şampiyonluğu, 1 dünya ikinciliği ve 2 Avrupa şampiyonluğu kazanarak ülkemize bayram hediyesi verdiler.

BURSA 05.05.2022, 11:10
Bursa Büyükşehirli satranççılar dünya zirvesinde

Yunanistan’ın Rodos Adası’nda gerçekleştirilen 2 organizasyonda Bursa Büyükşehir Belediyesporlu satranççılar 3 dünya şampiyonluğu, 1 dünya ikinciliği ve 2 Avrupa şampiyonluğu kazanarak ülkemize bayram hediyesi verdiler.

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları, şehrin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Ulusal ve uluslararası organizasyonlarda başarıyla mücadele eden ve elde edilen derecelerle şehre de değer katan Bursa Büyükşehir Belediyespor’un başarılı sporcuları, son olarak Dünya ve Avrupa Şampiyonaları’nda kazandıkları başarılarla Bursa’ya adeta bayram hediyesi verdiler. Bursa Büyükşehir Belediyespor’un başarılı satranççılarından Yağız Kaan Erdoğmuş ve Arya Aydoğan Avrupa Okullararası Satranç Şampiyonası’nda şampiyonluk kupasının sahibi olurlarken, Yağız Kaan Erdoğmuş ve Ediz Gürel, Dünya Yaş Grupları Satranç Şampiyonası’nda 3 dünya şampiyonluğu, 1 dünya ikinciliği kazanmayı başardılar.

Bursa Büyükşehir Belediyespor’un başarılı satranççıları ilk olarak 2022 Avrupa Okullar Satranç Şampiyonası’nda mücadele ettiler. Yunanistan’ın Rodos Adası’nda 20-30 Nisan 2022 tarihleri arasında 22 ülkeden 169 sporcunun katılımıyla düzenlenen şampiyonada Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü’nün satranç takımı antrenörlerinden Necmettin Korkmaz ve yıldız sporculardan Yağız Kaan Erdoğmuş, Arya Aydoğan ve İdil Mira Özsoy Milli Takım’da yer alarak şampiyonada ülkemizi temsil ettiler.Organizasyonda fırtına gibi esen Bursa Büyükşehir Belediyespor’un genç yıldızı FM Yağız Kaan Erdoğmuş, tüm maçlarını kazanıp en yakın rakibine 2,5 puan fark atarak 11 yaş Avrupa şampiyonu oldu.11 yaş kızlar kategorisindeki Bursa Büyükşehir BelediyesporluArya Aydoğan da mükemmel bir performansla 9 maçta 8,5 puan alarak Avrupa şampiyonu olmayı başardı. Arya böylece, geçen yılki şampiyonluğunu bu yıl da sürdürerek önemli bir başarıya imza attı.

Avrupa Şampiyonası’ndan sonra düzenlenen iki dünya şampiyonasında da Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları, ülkemize 3 dünya şampiyonluğu, 1 dünya ikinciliği kazandırdılar.1-4 Mayıs 2022 tarihleri arasında yine Yunanistan’ın Rodos Adası’nda gerçekleştirilen organizasyonda Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü’nden Yağız Kaan Erdoğmuş, 12 yaş kategorisinde hem Dünya Yaş Grupları Hızlı Satranç Şampiyonası’nda hem de Dünya Yaş Grupları Yıldırım Satranç Şampiyonası’nda birincilik kupasının sahibi olarak başarılarına bir yenisini daha ekledi. Aynı organizasyonda Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü’nün bir başka başarılı sporcusu Ediz Gürel, 14 yaş kategorisinde Dünya Yaş Grupları Yıldırım Satranç Şampiyonası’nda birincilik kupasını kazanırken, Dünya Yaş Grupları Hızlı Satranç Şampiyonası’nda dünya ikincisi oldu.

Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 06 Mayıs 2022
İmsak 04:10
Güneş 05:51
Öğle 13:06
İkindi 16:58
Akşam 20:11
Yatsı 21:45
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 35 77
2. Fenerbahçe 35 68
3. Konyaspor 35 64
4. Başakşehir 35 60
5. Alanyaspor 35 55
6. Beşiktaş 35 54
7. Karagümrük 35 53
8. Adana Demirspor 35 52
9. Antalyaspor 35 52
10. Hatayspor 35 49
11. Sivasspor 35 48
12. Kasımpaşa 35 47
13. Galatasaray 35 47
14. Kayserispor 35 43
15. Giresunspor 35 43
16. Gaziantep FK 35 42
17. Altay 35 33
18. Rizespor 35 33
19. Göztepe 35 28
20. Ö.K Yeni Malatya 35 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 34 67
2. Ümraniye 33 66
3. Erzurumspor 33 57
4. İstanbulspor 33 57
5. Bandırmaspor 33 55
6. Eyüpspor 33 51
7. Samsunspor 33 47
8. Tuzlaspor 33 46
9. Manisa Futbol Kulübü 34 46
10. Adanaspor 34 44
11. Keçiörengücü 33 44
12. Denizlispor 33 42
13. Gençlerbirliği 33 42
14. Boluspor 33 41
15. Altınordu 33 41
16. Kocaelispor 33 40
17. Bursaspor 33 38
18. Menemen Belediyespor 33 38
19. Balıkesirspor 33 12
Takımlar O P
1. M.City 34 83
2. Liverpool 34 82
3. Chelsea 34 66
4. Arsenal 34 63
5. Tottenham 34 61
6. M. United 36 58
7. West Ham United 35 52
8. Wolverhampton Wanderers 34 49
9. Brighton 35 44
10. Newcastle 35 43
11. Leicester City 33 42
12. Crystal Palace 34 41
13. Aston Villa 33 40
14. Brentford 35 40
15. Southampton 35 40
16. Burnley 34 34
17. Leeds United 34 34
18. Everton 33 32
19. Watford 34 22
20. Norwich City 34 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 34 81
2. Barcelona 34 66
3. Sevilla 34 64
4. Atletico Madrid 34 61
5. Real Betis 34 58
6. Real Sociedad 34 56
7. Villarreal 34 52
8. Athletic Bilbao 34 51
9. Osasuna 34 45
10. Valencia 34 43
11. Rayo Vallecano 34 41
12. Celta Vigo 34 40
13. Elche 34 39
14. Espanyol 34 39
15. Getafe 34 36
16. Mallorca 34 32
17. Cadiz 34 32
18. Granada 34 31
19. Deportivo Alaves 34 28
20. Levante 34 26
10°
açık