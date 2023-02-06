Bursa Büyükşehir’in kar ekipleri sahada

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından alınan önlemler sayesinde kent merkezinde kar nedeniyle ulaşımda önemli bir sorun yaşanmadı. Uludağ yolunda bazı araçların kontrolden çıkması nedeniyle yaşanan duraksamalarda ise vatandaşlara BURFAŞ tarafından sıcak çorba ikram edildi.

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda Park Bahçeler, Kent Estetiği ve İtfaiye Şube müdürlüklerinin desteğiyle sürdürülen karla mücadele çalışmaları sayesinde ulaşımda önemli aksama yaşanmadı. Gece ilk kar tanesinin düşmesiyle alarm durumuna geçen ekipler, özellikle Uludağ yolundaki tedbirleri artırdı. Yolun Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki bölümünde Büyükşehir ekipleri tarafından ‘Milli Parklar giriş kapısından Oteller Bölgesi’ne kadar olan kesimde’ Karayolları ekipleri tarafından sabaha kadar tuzlama ve kar kürüme çalışması yapıldı.

Vatandaşlara sıcak çorba

Hafta sonu tatilini Uludağ’da geçiren vatandaşların eş zamanlı dönüşe geçmeleri, yolda yığılmalara neden oldu. Özellikle Oteller Bölgesi-Milli Parklar arasındaki bölümde ‘yol açık olmasına rağmen’ bazı araçların kontrolden çıkıp kayması yüzünden trafik durma noktasına geldi. Büyükşehir ve Karayolları ekipleri, ‘yol açma çalışmasının yanında’ kontrolden çıkıp kara saplanan araçların kurtarılması için yoğun çaba harcadı. Bu arada, BURFAŞ ekipleri de yolun kapalı olduğu sıralarda araçlardaki vatandaşlara sıcak çorba ikramında bulundu. Yol boyunca devriye atan BURFAŞ ekipleri, dondurucu soğuk ve tipiye rağmen vatandaşların içini ısıtmak için yoğun çaba harcadı.

Yaya güvenliği

Kent merkezi ve 17 ilçede 465 araç ve 1305 personel ile karla mücadele çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, ana arter, ilçe bağlantı yolları ve trafiğin yoğun olduğu caddelerde kesintisiz çalışırken; Kent Estetiği ve Tarım A.Ş. ekipleri, yaya güvenliği için sahada yer aldı. Oluşturulan 27 mobil ekip, yaya hareketliliğinin yoğun olduğu cadde ve sokaklar ile yaya geçitlerinde kar temizliği yaptı.