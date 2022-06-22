Bursa Büyükşehir’in gündemi: Siber güvenlik

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin İçişleri Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirdiği eğitimde, bilişim dünyasının en önemli konularından olan ‘Siber Güvenlik’ ele alındı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi meclis salonunda gerçekleştirilen eğitimde, İçişleri Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü’nden Genel Müdür Yardımcısı Kayıhan Altınöz, Siber Güvenlik Şubesi Takım Lideri Doğan Elmacıoğlu ve Siber Güvenlik Uzmanı Yasin Gökhan Taşkın, belediyelerin siber güvenlik dayanıklılığını artırmak adına alınması gereken tedbirleri anlattı.

İnternet harcaması 17,77 milyar dolar

Siber Güvenlik Şubesi Takım Lideri Doğan Elmacıoğlu, Türkiye nüfusunun yüzde 76,3’ünün şehirlerde yaşadığını, yüzde 90,8’inin mobil cihaz, yüzde 77,7’sinin internet ve yüzde 70,8’inin de aktif olarak sosyal medya kullandığını söyledi. Elmacıoğlu, yaşları 16-64 arasında olanların yaklaşık 8 saat internette gezindiğini, bu sürenin 2,5 saatinde görüntü izlediğini, 2 saatinde sosyal medyanın takip edildiğini, 1 saat elektronik kitap okunduğunu, 1 saat müzik dinlendiğini ve geri kalan sürede oyun oynandığını belirtti. Elmacıoğlu, seyahat ve konaklama için 5,79 milyar dolarlık harcamanın internet üzerinden yapıldığını dile getirdi. Giyim için 4,72 milyar, elektronik cihazlar için 2,43 milyar, yeme ve kişisel bakım için 825 milyon, mobilya için 1,26 milyar, oyuncak ve hobiler için 2,07 milyar, dijital müzik için 119 milyon ve video oyunları için 569 milyon dolar harcandığını ifade eden Elmacıoğlu, toplamda 17,77 milyar dolarlık harcamanın internet üzerinden yapıldığını vurguladı.

“Daha titiz olunmalı”

İçişleri Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü’nden Genel Müdür Yardımcısı Kayıhan Altınöz ise internet kullanıcılarının ve kurumların siber güvenlik konusunda daha titiz davranmaları gerektiğini, güvenlik tedbirleri alınması konusunun önemli olduğunu söyledi. Eğitimde, belediyelerin siber güvenlik konusunda uymaları gereken iş süreçleri ve ihtiyaç duyulacak teknolojilerden de bahsedildi.

Toplantıda katılımcılardan gelen sorular, örneklerle cevaplandı. Teknolojik yenilikleri ve akıllı şehir uygulamalarını tanımak ve tanıtmak amacıyla düzenlenen eğitime, belediyelerin bilgi işlem yönetici ve personelleri katıldı. Siber güvenlik dayanıklılığını artırmak adına alınması gerekli tedbirler, 9 ana ve 39 alt başlık üzerinden konuşuldu. Eğiticilere program sonunda, Bursa Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Kemal Alioğlu tarafından tablo hediye edildi.