Bursa Büyükşehir’e büyük ödül

Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği tarafından düzenlenen ’12. Bursa Yenilikçilik Sempozyumu ve 5. Yenileşim Ödülleri’nde büyük ödül, akıllı şehircilik ve inovasyona yönelik yatırımlarıyla Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin oldu. Ödülü BUSİAD Başkanı Buğra Küçükkayalar’ın elinden alan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Gelişen ve değişen dünyamızda Bursa olarak hep önde olalım. Çünkü Bursa, ilklerin şehri. Büyük ödüle layık görülmek bizim için büyük mutluluk” dedi.

“Sürdürülebilirliğin DNA’sı” temasıyla düzenlenen Bursa 12. Yenilikçilik Sempozyumu ve Yenileşim Ödülleri’nde ödül töreni, Almira Otel’de yapıldı. Sempozyum sonunda yenilikçilik temasıyla öne çıkan kurumlar, BUSİAD tarafından ödüllendirildi. Bursa Büyükşehir Belediyesi de akıllı şehircilik ve inovasyona yönelik proje ve uygulamalarıyla büyük ödüle değer görüldü.

“Ciddi adımlar atıyoruz”

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ödül töreninde yaptığı konuşmada, güçlü rekabet çerçevesinde hayatta kalmanın yolunun yenilikçiliğe doğru anlamaktan geçtiğini söyledi. Bursa gibi ‘ekonomiden sanata’ hayatın her alanında lokomotif olan bir şehirde bu iki kavrama çok daha fazla ihtiyaç olduğunu dile getiren Başkan Aktaş, “Böyle bir şehrin geleceğini inşa etme gayretiyle canla başla çalışan bizler için de bu iki kavram hayati öneme sahip. Çünkü yenilikçilik şehir yönetimi için de gerekli. Artık ülkeler gücünü yerel yönetimlerden alıyor. Bizler de bu doğrultuda şehirlerimizin insanların içinde yaşamaktan mutluluk duyduğu yerler haline gelmesine önem verdiğimiz kadar ulusal ve uluslararası arenada da değer bulması noktasında mesai harcıyoruz. Özellikle inovasyon ve dijitalleşme doğrultusunda adımlar atarak, yenilikler yerel yönetim anlayışımızda uygulamaya geçiriyoruz” diye konuştu.

275 milyonluk avantaj

Türkiye’de Akıllı Şehircilik ve İnovasyon Dairesi Başkanlığını kuran ilk belediye olduklarını hatırlatan Başkan Aktaş, yalın belediyecilik, şehir strateji belgesi, yenilenebilir enerji yatırımları, insansız hava araçları kullanımı, e-belediye sistemi ve bilgi edinme sistemi gibi çalışmaların hayata geçirdikleri uygulamalara örnek olduğunu belirtti. Bugüne kadar kurum kaynaklarının yüzde 1’ini yenileşim, sürdürülebilirlik ve dijitalleşmeye ayırdıklarını ifade eden Başkan Aktaş, “Bu oranı 2023 yılı itibariyle yüzde 2’ye çıkardık. Ölçmediğiniz hiçbir şeyi yönetemezsiniz. Bursa olarak ‘30 büyükşehir arasında’ kişi başı aldığımız payda 18’inci sıradayız. Şikayet etmiyoruz, kaynakları en iyi şekilde kullanmaya çalışıyoruz. Değer üretmeyen her şey gereksizdir. Sürekli iyileştirme odaları ile ‘altyapıdan ulaşıma, kültürden sanata kadar’ tüm faaliyetlerde her adımı izliyoruz. Yalın yönetim uygulamalarıyla yılda 275 milyon liralık avantaj söz konusu. Değer üretmeyen şeylerden arınarak, maliyetleri azaltmaya ve kaliteyi artırmaya çalışıyoruz. Son olarak değinmeden geçemeyeceğim. Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi, sultan külliyeleri ve Cumalıkızık ile UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alıyoruz. Aynı zamanda UNESCO’nun Öğrenen Şehirler Ağındayız. Çini ve ipeğimizle de UNESCO’nun Şehirler Ağında yer alıyoruz. Tüm bunlar yenilikçilik sonucudur. Bizi ödüle değer gören BUSİAD’a ve jüri üyelerine çok teşekkür ediyorum. Büyük ödüle layık görülmek, bizim için büyük mutluluk” şeklinde konuştu.