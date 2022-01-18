Bursa Büyükşehir’den yarıyıl tatilinde ücretsiz kodlama eğitimi

Bursa Büyükşehir Belediyesi, çocukların ‘bilim ve teknolojiyi sevmeleri ve teknolojiyi tüketen değil üreten bireyler haline gelmeleri için’ yarıyıl tatilinde ücretsiz kodlama ve yazılım eğitimi düzenledi.

Daha önce robokod kodlama ve yazılım otobüslerinde yüz yüze verilen ancak pandemi nedeniyle online yapılmaya devam eden kodlama ve yazılım eğitimi, yarı yıl tatiline özel olarak Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi’nde (BTM) yüz yüze yapılacak.

Tamamen ücretsiz olan eğitimlere, 7-10 yaş (2015-2012 doğumlu) ve 11-17 yaş (2005- 2011 doğumlu) arasındaki öğrenciler katılabilecek. Sömestr kapsamında 25 Ocak-4 Şubat tarihleri arasında 2 hafta süreyle yapılacak program, Kodlamaya Giriş Eğitimi (Code.org), Arduino Robotiğe Giriş ve Algoritma Eğitimi olarak 2 ana başlıktan oluşuyor. 25 Ocak-4 Şubat tarihleri arasında salı, çarşamba, perşembe ve cuma günleri yüz yüze gerçekleşecek etkinliğin kayıtları, eğitimden yarım saat önce yine BTM’de alınacak.

Yarıyıl tatiline özel kodlama eğitiminin programı şu şekilde;

Arduıno Robotiğe Giriş ve Algoritma Eğitimi

25 Ocak Salı: Yangın Alarmı Yapımı

26 Ocak Çarşamba: Alkışla Yanıp Sönen Led

27 Ocak Perşembe: DC Motor Kontrolü

28 Ocak Cuma: Potansiyometre ile Servo Motor Kontrolü

1 Şubat Salı: Lcd Ekran ile Reklam Panosu

2 Şubat Çarşamba: Servo Motor ve Lazer Sensörü ile Evcil Hayvan Oyuncağı

3 Şubat Perşembe: Elektronik Metre

4 Şubat Cuma: Potansiyometre ile Kademeli Led yakma

11-17 yaş (2005-2011) arasındaki öğrenciler başvurabilir.

Code.org ile Kodlamaya Giriş

Code.org Kod saati etkinlikleri

7-10 yaş( 2015-2012) arasındaki öğrenciler başvurabilir.