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Bursa Büyükşehir’den Muş ile gönül birliği

Muş’ta geçtiğimiz Ağustos ayında ‘Bursa Muş Kardeşliği Gençlik Merkezi’nin temelini atan Bursa Büyükşehir Belediyesi, şimdi de ‘Şehirden Şehire Gönül Köprüsü’ projesi kapsamında Muşlu çocukları Bursa’da ağırlıyor.

BURSA 04.12.2021, 10:47
Bursa Büyükşehir’den Muş ile gönül birliği

Muş’ta geçtiğimiz Ağustos ayında ‘Bursa Muş Kardeşliği Gençlik Merkezi’nin temelini atan Bursa Büyükşehir Belediyesi, şimdi de ‘Şehirden Şehire Gönül Köprüsü’ projesi kapsamında Muşlu çocukları Bursa’da ağırlıyor.

Altyapıdan ulaşıma, çevreden spora kadar her alanda Bursa’yı geleceğe taşıyacak projeleri hayata geçiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik alanında da örnek çalışmalara imza atıyor. Dünya Yetimler Günü’nde Bursa’da yaşayan yetim ve öksüz çocukların gönüllerini alıp, onların hayallerini gerçekleştirmek amacıyla başlatılan ve ‘Şehirden Şehire Gönül Köprüsü’ adıyla tüm Türkiye’yi saracak şekilde büyüyen proje kapsamında Samsun ve Ağrı’nın ardından şimdi de Muşlu yetim, öksüz çocuklar ile şehit ve gazi çocukları Bursa’da ağırlandı. Bursa Büyükşehir Belediyesi kardeş şehir ilişkileri kapsamında geçtiğimiz Ağustos ayında ‘Bursa Muş Kardeşliği Gençlik Merkezi’nin temelini attığı Muş ile gönül birliğini daha güçlendiriyor. Muş Belediyesi işbirliğiyle hayata geçirilen proje kapsamında Muş’tan gelen 100’e yakın orta öğretim ve lise öğrencisi Büyükşehir Belediyesi’nin misafiri oldu. Bursa’nın tarihi, turistik ve doğal güzelliklerini görme imkanı bulacak olan öğrenciler, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile bir araya geldi. Gürsu Kaymakamı Naif Yavuz, Birlik Vakfı Başkanı Mustafa Bayraktar, Muş Belediyesi Başkan Yardımcısı Muhterem Bozkurt, çocukların uçak biletlerine sponsor olan hayırsever iş adamı Gıyasettin Bingöl, işadamları ve Bursa’daki Muş derneklerinin yöneticilerinin de katıldığı buluşmada Başkan Aktaş, Muşlu çocuklarla sohbet etti.

Gönül köprüsü

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ‘Şehirden Şehire Gönül Köprüsü’ projesi kapsamında farklı şehirlerle buluşmaya devam ettiklerini söyledi. Daha önce Samsun ve Ağrılı çocukları Bursa’da misafir ettiklerini hatırlatan Başkan Aktaş, “Bugün de Muş’tan gelen yaklaşık 100 yavrumuzu ağırlıyoruz. Bursa’da da çok Muşlu hemşehrimiz var, iş adamlarımızla bir araya geldik. Öncelikle Muş Belediye Başkanı’mıza çok teşekkür ediyorum, yavrularımızı buraya gönderdiği için. Yine uçak biletlerine sponsor olan Gıyasettin Bingöl abimize de çok teşekkür ederim. Geleceğimiz olan yavrularımızı burada ağırlamak, Osmanlı şehri Bursa’yı onlara gezdirmek bizim için re büyük mutluluk. Projemiz devam edecek. Sırada Erzurumlu çocuklarımız, akabinde Batmanlı çocuklarımız var. Bursa Türkiye ile bir arada olmaya, entegre olmaya devam edecek inşallah” dedi.

Kardeşliğimiz pekişiyor

Muş Belediyesi Başkan Yardımcısı Muhterem Bozkurt da yapılan bu etkinliğin iki kadim şehrin kardeşliğinin sözde olmadığının en güzel göstergesi olduğunu söyledi. Zaman zaman karşılıklı ziyaretlerle bu kardeşliğin pekiştirilmesinden gurur duyduğunu ifade eden Bozkurt, “Bursa’nın Muş’a yapmış olduğu hizmetlerden dolayı da Muş halkının memnuniyetini dile getiriyorum. İleride çok daha güzel işlerde buluşacağımızı biliyoruz. Bu anlamlı programdan dolayı başkanımıza çok teşekkür ederim” diye konuştu.

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